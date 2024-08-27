В Киеве 27 августа 50-70% потребителей останутся одновременно без света – гендиректор Yasno Коваленко

По словам гендиректора YASNO, светло-серые зоны тоже будут задействованы.

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Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил о возможных значительных отключениях электроэнергии в Киеве и Днепропетровщине 27 августа. По его словам, ожидается, что 50-70% населения останутся без света одновременно.

«То есть светло-серые зоны тоже будут задействованы. Это означает, что 50-70% населения будет без света одновременно…

Конечно, система может быть еще не стабильной и что-то пойдет не так. Но посмотрим», – отметил он.

По словам Коваленко, графики для Киева и Днепропетровщины на 27 августа выглядят так:

- 00:00 - 06:00 три очереди отключений

- 06:00 - 11:00 четыре очереди

- 11:00 - 15:00 три очереди

- 15:00 - 21:00 четыре очереди

– 21:00 – 00:00 три очереди.

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