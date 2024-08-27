У Києві 27 серпня 50-70% споживачів залишаться одночасно без світла – гендиректор Yasno Коваленко

За словами гендиректор YASNO, світло-сірі зони теж будуть задіяні.

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Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив про можливі значні відключення електроенергії в Києві та Дніпропетровщині 27 серпня. За його словами, очікується, що 50-70% населення залишаться без світла одночасно.

«Тобто світло-сірі зони теж будуть задіяні. Це означає, що 50-70% населення буде без світла одночасно…

Звісно система може бути ще не стабільною і щось піде не так. Але подивимось», - зазначив він.

За словами Коваленка, графіки для Києва та Дніпропетровщини на 27 серпня виглядають так:

- 00:00 - 06:00 три черги відключень

- 06:00 - 11:00 чотири черги

- 11:00 - 15:00 три черги

- 15:00 - 21:00 чотири черги

- 21:00 - 00:00 три черги.

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