Практика судів
  1. В Україні

У Києві 27 серпня 50-70% споживачів залишаться одночасно без світла – гендиректор Yasno Коваленко

08:24, 27 серпня 2024
За словами гендиректор YASNO, світло-сірі зони теж будуть задіяні.
У Києві 27 серпня 50-70% споживачів залишаться одночасно без світла – гендиректор Yasno Коваленко
Джерело фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив про можливі значні відключення електроенергії в Києві та Дніпропетровщині 27 серпня. За його словами, очікується, що 50-70% населення залишаться без світла одночасно.

«Тобто світло-сірі зони теж будуть задіяні. Це означає, що 50-70% населення буде без світла одночасно…

Звісно система може бути ще не стабільною і щось піде не так. Але подивимось», - зазначив він.

За словами Коваленка, графіки для Києва та Дніпропетровщини на 27 серпня виглядають так:

- 00:00 - 06:00 три черги відключень

- 06:00 - 11:00 чотири черги

- 11:00 - 15:00 три черги

- 15:00 - 21:00 чотири черги

- 21:00 - 00:00 три черги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Виключення з військового обліку у зв’язку із досягненням граничного віку перебування в запасі за старим законодавством — Верховний Суд відкрив провадження

Чоловік хоче зобов’язати ТЦК надати документ про виключення його з військового обліку у зв`язку із досягненням ним граничного 40-річного віку перебування в запасі станом на 2009 рік, тобто, за старим законодавством.

Ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення НСРД у виняткових випадках можуть бути надані й під час розгляду справи в суді — Верховний Суд

Невідкриття стороні захисту в порядку ст. 290 КПК документів, які стали приводами і підставами для проведення НСРД, автоматично не вказує про необхідність визнання протоколів за результатами проведення НСРД недопустимими доказами в розумінні ст. 87 КПК.

Засуджений має вживати заходів, щоб дізнатися про стан розгляду подання органу пробації щодо нього, — Верховний Суд

Крім того, засуджений не повідомив належним чином суд про зміну місця свого проживання для направлення йому кореспонденції на актуальну адресу, що також може свідчити про несумлінне ставлення засудженого до своїх процесуальних обов'язків.

На посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів є 26 кандидатів, але є нюанси

У новому конкурсі вирішили взяти участь претенденти, які вже або брали участь у конкурсі, або беруть участь у конкурсі на посади в Службі дисциплінарних інспекторів прямо зараз.

Кабмін затвердив план виконання Комплексної реформи органів правопорядку, де передбачив ратифікацію Римського статуту після припинення війни

Новий План заходів для виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку на 2023—2027 роки передбачає, що «протягом року після припинення чи скасування воєнного стану потрібно розробити та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду», але він вже поданий та прийнятий.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Володимир Білоус
    Володимир Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді