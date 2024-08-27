На посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів є 26 кандидатів, але є нюанси

У новому конкурсі вирішили взяти участь претенденти, які вже або брали участь у конкурсі, або беруть участь у конкурсі на посади в Службі дисциплінарних інспекторів прямо зараз.

Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів (СДІ), його заступника та дисциплінарних інспекторів 26 серпня оприлюднила список кандидатів на посаду керівника СДІ.

На відміну від першого конкурсу, який у липні завершився невдачею, на цей раз бажаючих зайняти посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів стало значно більше.

Якщо під час першого конкурсу очолити Службу дисциплінарних інспекторів планували 15 претендентів (допущено до участі у конкурсі було всього 11 осіб), то тепер хочуть стати керівником СДІ вже 26 кандидатів.

Хоча ймовірно не всі з претендентів отримають допуск до участі у конкурсі, однак цікаво те, що список кандидатів вже зараз виглядає дещо дивним.

Наприклад, документи на посаду керівника СДІ подали кандидати, які прямо зараз беруть участь у фінальній стадії конкурсу (співбесідах) на посади заступника керівника СДІ або дисциплінарних інспекторів.

Це, наприклад, адвокат В’ячеслав Плескач, який 27 серпня буде проходити співбесіду з Конкурсною комісією як претендент на посаду заступника керівника СДІ, або адвокат Станіслав Гришин, який є кандидатом на посаду дисциплінарного інспектора.

Також документи на конкурс подала юрист Анастасія Матвійчук, яка тільки 26 серпня пройшла співбесіду як кандидат на посаду заступника керівника СДІ, а також співробітник Секретаріату ВРП Олександра Любарець, яка наразі є кандидатом на посаду дисциплінарного інспектора.

Також документи вдруге подав адвокат Юрій Пшевлоцький, який був фіналістом попереднього конкурсу на посаду керівника СДІ, однак за підсумками фінальної співбесіди отримав відмову від Конкурсної комісії у внесенні рекомендації до Вищої ради правосуддя.

Вдруге документи подали і екс-співробітник АРМА Ірина Гуменюк, представник НАЗК Григорій Усатий та представник Секретаріату ВРП Владислав Липівський, для яких попередній конкурс також виявився невдалим, але на більш ранніх стадіях.

Крім того, у списку є декілька кандидатів, які раніше невдало брали участь у цілій низці конкурсів на посади в органах судової влади.

Повний список кандидатів на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів виглядає так:

Буць Ігор Зіновійович – керівник апарату Тернопільського апеляційного суду

Говорун Євгенія Олексіївна – начальник відділу міжнародно-правового співробітництва Харківської обласної прокуратури

Гришин Станіслав Володимирович – адвокат, з 2022 року – штаб-сержант 2 категорії «Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони»

Гуменюк Ірина Вікторівна – до 2022 року начальник Центрального міжрегіонального територіального управління АРМА

Довженко Олексій Юрійович – адвокат

Єрмоленко Оксана Олександрівна – заступник керівника апарату Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська

Забара Юрій Сергійович – адвокат

Іванов Артем Борисович – прокурор Закарпатської обласної прокуратури

Клімов Сергій Вікторович – екс-заступник директора Львівського територіального управління НАБУ

Кротенко Олександр Володимирович – адвокат, працював у Секретаріаті Вищої ради правосуддя на посаді інспектора

Кузик Тарас Миронович – заступник керівника апарату Київського окружного адміністративного суду

Липівський Владислав В'ячеславович – начальник управління по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію та забезпечення організації особистого прийому громадян Вищої ради правосуддя

Любарець Олександра Сергіївна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Манченко Ростислав Євгенович – детектив НАБУ

Марченко Тетяна Іванівна – керівник апарату Іванківського районного суду Київської області

Матвійчук Анастасія Олександрівна - юрисконсульт юридичного відділу ТОВ «Фуді-Кейтеринг»

Морозова Ольга Олександрівна – адвокат

Мягкоход Юрій Володимирович – адвокат, у 2007-2013 роках – суддя Солом’янського районного суду міста Києва

Плачков Дмитро Федорович – начальник відділу Одеської районної державної (військової) адміністрації

Плескач В'ячеслав Юрійович – адвокат, начальник юридичного відділу СТ «Бахмут». У 2020-2022 роках – помічник народного депутата Ольги Совгирі («Слуга народу»), у 2022-2023 роках – науковий консультант судді Конституційного Суду Ольги Совгирі

Пшевлоцький Юрій Миколайович – адвокат, радник з юридичних питань відділу судової роботи Департаменту правового забезпечення ПрАТ «Київстар»

Росоловський Ростислав Михайлович – адвокат

Староста Віталій Іванович – начальник відділу юридичного забезпечення Харківського Національного університету внутрішніх справ

Талько В'ячеслав Валентинович – адвокат

Усатий Григорій Олександрович – керівник відділу координації, моніторингу та оцінки ефективності реалізації державної антикорупційної політики НАЗК

Чапалюк Сергій Вікторович – у прізвищі кандидата Конкурсною комісією можливо допущена помилка, адже відкрита інформація про практикуючих юристів із зазначеним ПІБ у публічному доступі відсутня

Нагадаємо, що другий конкурс на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів відбудеться за дещо іншими правилами, зокрема, від кандидатів більше не вимагається сертифікат на підтвердження рівня володіння англійською або французькою мовами.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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