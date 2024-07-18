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Оголошено новий конкурс на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів

18:49, 18 липня 2024
Документи можна подати з 22 липня по 22 серпня.
Оголошено новий конкурс на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів
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Вища рада правосуддя 18 липня 2024 року оголосила повторний конкурс на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів (СДІ).

Нагадаємо, що перший конкурс на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів фактично провалився – 12 липня Конкурсна комісія не змогла внести на розгляд Вищої ради правосуддя жодної кандидатури (за правилами, на посаду керівника СДІ має бути щонайменше два претендента).

Відтак, Конкурсна комісія була змушена звернутися до ВРП з проханням оголосити повторний конкурс.

Згідно з рішенням ВРП, документи для участі у новому конкурсі можна буде подати з 22 липня до 22 серпня 2024 року.

Документи приймаються особисто від кандидатів – до 17:00 22 серпня.

А в електронному вигляді – до 24:00 22 серпня.

На відміну від попереднього конкурсу, кандидатам на посаду керівника СДІ більше не потрібно надавати сертифікат про рівень володіння англійською або французькою мовами.

Однак претенденти на посаду керівника СДІ відтепер мають підготувати мотиваційний лист.

Нагадаємо, що на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів може бути призначена особа, яка досягла тридцяти років, має вищу юридичну освіту, має стаж професійної діяльності у сфері права не менше семи років, а також досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше трьох років, а також вільно володіє іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.

Керівник Служби дисциплінарних інспекторів буде отримувати посадовий оклад у розмірі 84 080 гривень.

Служба дисциплінарних інспекторів є автономним підрозділом у складі Вищої ради правосуддя, яка буде здійснювати попередній розгляд дисциплінарних скарг на суддів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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Документи можна подати з 22 липня по 22 серпня.

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