Объявлен новый конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов

Документы можно подать с 22 июля по 22 августа.

Высший совет правосудия 18 июля 2024 года объявил повторный конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов (СДИ).

Напомним, что первый конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов фактически провалился – 12 июля Конкурсная комиссия не смогла внести на рассмотрение Высшего совета правосудия ни одной кандидатуры (по правилам, на должность руководителя СДИ должно быть не менее двух претендентов).

Таким образом, Конкурсная комиссия была вынуждена обратиться к Совету правосудия с просьбой объявить о повторном конкурсе.

Согласно решению ВСП, документы для участия в новом конкурсе можно будет подать с 22 июля по 22 августа 2024 года.

Документы принимаются лично от кандидатов – до 17:00 22 августа.

А в электронном виде – до 24:00 22 августа.

В отличие от предыдущего конкурса, кандидатам на должность руководителя СДИ больше не нужно предоставлять сертификат об уровне владения английским или французским языком.

Однако претенденты на должность руководителя СДИ теперь должны подготовить мотивационное письмо.

Напомним, что на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов может быть назначено лицо, которое достигло тридцати лет, имеет высшее юридическое образование, имеет стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее семи лет, опыт работы на должностях государственной службы категорий «А» или «Б», либо на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, либо с опытом работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее трех лет, а также свободно владеет иностранным языком, являющимся одним из официальных языков Совета Европы.

Руководитель Службы дисциплинарных инспекторов будет получать должностной оклад в размере 84 080 гривен.

Служба дисциплинарных инспекторов является автономным подразделением в составе Высшего совета правосудия, который будет осуществлять предварительное рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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