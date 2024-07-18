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Под Киевом водитель наехал на несовершеннолетнюю на нерегулируемом переходе

23:13, 18 июля 2024
После ДТП 15-летняя девушка в реанимации.
Под Киевом водитель наехал на несовершеннолетнюю на нерегулируемом переходе
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На улице Киевская в Броварах произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 15-летняя девушка. Об этом сообщила полиция Киевской области.

По предварительной информации, 70-летний водитель автомобиля «Ravon» совершил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую немедленно госпитализировали в реанимационное отделение Броварской больницы. Состояние девушки стабильное, она находится под наблюдением медицинских работников.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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