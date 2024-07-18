Демократы ожидают, что Байден выйдет из президентской гонки уже в эти выходные, – СМИ

Отмечается, что давление отноительно того, чтобы выйти из президентской гонки, выросло до невыносимого уровня, особенно в последние несколько дней.

Источник фото: Eric Lee / The New York Times

Как стало известно из СМИ, Национальный комитет Демократической партии США отложил онлайн-голосование, которое утвердило бы Джо Байдена кандидатом в президенты США.

В частности, как пишет американская газета «The New York Times», в среду, 18 июля, объявили, что онлайн-голосование проведут в течение первой недели августа.

Конгрессмен Джаред Хаффман из Калифорнии заявил, что новые термины – это «положительный шаг». Однако сказал, что это вряд ли уменьшит беспокойство по поводу Джо Байдена.

Издание «Axios» по данным неназванных высокопоставленных демократов пишет, что растущее давление лидеров конгресса партии и близких друзей может убедить Байдена принять решение выйти из президентской гонки уже в эти выходные.

Как добавляет издание, президенту говорят, что «если он останется, бывший президент Трамп может победить с большим преимуществом и уничтожить наследие Байдена и надежды демократов в ноябре».

Отмечается, что давление отноительно того, чтобы выйти из президентской гонки, выросло до невыносимого уровня, особенно в последние несколько дней.

«Его выбор – быть одним из героев истории или быть уверенным в том, что президентской библиотеки Байдена никогда не будет», – сказал один из близких друзей президента. «Я молюсь, чтобы он поступил правильно. Он направляется туда».

Ранее стало известно, что действующий президент США Джо Байден заверил, что не планирует снимать свою кандидатуру с президентской гонки. В частности, он заявил, что считает себя самым лучшим соперником для Дональда Трампа и имеет шансы победить его.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что после того, как известный американский актер Джордж Клуни выступил в эссе в «New York Times» с критикой против дальнейшей избирательной кампании действующего президента Джо Байдена, к нему присоединилось другие известные личности индустрии развлечений присоединились с призывом, чтобы Байден уступил в гонке другому кандидату.

Также он заявил, что он «на коне» и готов провести новые дебаты с Дональдом Трампом, запланированные на сентябрь. Напомним, Трамп собрал достаточно голосов, чтобы идти в президенты от республиканцев.

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