Джо Байден ответил, снимет ли свою кандидатуру с президентской гонки

Президент США заявил, что считает себя лучшим соперником для Дональда Трампа и имеет шансы победить его.

Действующий президент США Джо Байден заверил, что не планирует снимать свою кандидатуру с президентской гонки. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Politico.

В частности, он заявил, что считает себя лучшим соперником для Дональда Трампа и имеет шансы победить его.

«Если я начну тормозить и не смогу выполнять работу, это сигнал, что я не должен ее делать. Но сейчас признаков этого нет, ни одного», - подчеркнул Байден.

Президент США подчеркнул, что сейчас «собирается просто продолжать».

Ранее мы писали, что Джо Байден отклонил призывы сняться с выборов после неспешных дебатов с Дональдом Трампом.

На вопрос, снялся ли он с выборов в случае, если убедится, что не сможет победить Трампа, Байден ответил: «Если бы Господь Всемогущий взошел и сказал: «Джо, выйди из гонки», я бы вышел из них. Господь Всемогущий не сойдет».

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