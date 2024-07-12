В Украине вводят электронные протоколы относительно админнарушений на дороге – действуют наравне с бумажными

Национальная полиция инициировала ведение электронного документирования административных нарушений.

В Украине стартовало введение электронных протоколов для документирования правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в Национальной полиции.

«Национальная полиция Украины инициировала ведение электронного документирования административных нарушений, что автоматизирует рабочий процесс и займет гораздо меньше времени. Вместе с тем, протоколы в бумажном виде равнозначны и имеют одинаковую, согласно законодательству, юридическую силу», - сказано в сообщении.

Полицейский распечатывает электронный протокол на специальном устройстве в двух экземплярах, один из которых под расписку вручается водителю, а другой экземпляр остается у полицейского и в дальнейшем отправляется в суд вместе с другими материалами дела.

Целью введения электронных протоколов в сфере обеспечения дорожного движения в Нацполиции называют:

автоматизацию рабочих процессов;

своевременность отправки материалов в суд;

автоматическую проверку по имеющимся информационным базам лица и транспортного средства на предмет нахождения их в розыске, повторности нарушения, действительности водительского удостоверения и т.п.;

упрощение обмена данными между государственными структурами;

отсутствие человеческого или коррупционного фактора.

Преимущества для лица, в отношении которого составляется электронный протокол:

информация о лице и транспортном средстве в электронный протокол может загружаться через приложение «Дія»;

протокол автоматически отправляется в полицейские базы и в суд сразу после оформления;

улучшение качества составления административных материалов, поскольку исключается фактор неразборчивого почерка.

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