В Украине вводят электронные протоколы относительно админнарушений на дороге – действуют наравне с бумажными

В Украине стартовало введение электронных протоколов для документирования правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в Национальной полиции.
«Национальная полиция Украины инициировала ведение электронного документирования административных нарушений, что автоматизирует рабочий процесс и займет гораздо меньше времени. Вместе с тем, протоколы в бумажном виде равнозначны и имеют одинаковую, согласно законодательству, юридическую силу», - сказано в сообщении.
Полицейский распечатывает электронный протокол на специальном устройстве в двух экземплярах, один из которых под расписку вручается водителю, а другой экземпляр остается у полицейского и в дальнейшем отправляется в суд вместе с другими материалами дела.
Целью введения электронных протоколов в сфере обеспечения дорожного движения в Нацполиции называют:
Преимущества для лица, в отношении которого составляется электронный протокол:
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