Превратили часть Труханова острова в свалку: подозревают генподрядчика строительства

Генподрядчику строительства Подольско-Воскресенского моста предъявлено подозрение в загрязнении земли строительными отходами.

В Киеве генподрядчику строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода сообщено о подозрении в загрязнении земельного участка на Трухановом острове. По данным следствия, начальник строительного участка частного общества, которое руководит строительством моста, в сотрудничестве с должностными лицами субподрядных организаций, систематически загрязнял отходами от возведения моста выделенный для строительной площадки земельный участок. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно инженерно-экологической экспертизе, ущерб, нанесенный окружающей среде этими действиями, оценивается в более 129 тысяч гривен. Злоумышленники, которые действовали с целью экономии средств на вывоз строительного мусора, нарушили специальные правила по обработке отходов, что привело к серьезному вреду окружающей среде и угрозе здоровью жителей.

Подольская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении начальнику строительного участка частного общества по ч. 1 ст. 239 (загрязнение окружающей среды) и ч. 1 ст. 364-1 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины. Согласно следственным действиям, нарушения возникли в результате недобросовестного ведения строительства, что стало угрозой для охраняемых законом общественных интересов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.