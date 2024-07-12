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Особо ценные земли и участки леса будет проще отдать под размещение воинских частей, учреждений и военно-учебных заведений – Верховная Рада примет закон

14:59, 12 июля 2024
Комитет по вопросам экологии предупредил, что принятие такого закона может привести к неограниченному изменению целевого назначения особо ценных земель и земельных лесных участков только в силу отнесения соответствующих участков к землям обороны, что может отрицательно сказаться на охране окружающей среды.
Особо ценные земли и участки леса будет проще отдать под размещение воинских частей, учреждений и военно-учебных заведений – Верховная Рада примет закон
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В ближайшее время Верховная Рада значительно упростит процедуру изменения целевого назначения особо ценных земель и земельных лесных участков. Это будет сделано для их использования для размещения и постоянной деятельности воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций Вооруженных Сил Украины, других военных формирований.

Соответствующий законопроект №11335 12 июля Комитет Рады по аграрной политике рекомендовал принять сразу как закон.

Вместе с тем Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики предупредил, что принятие данного закона может привести к ухудшению охраны состояния окружающей среды.

Так, изменениями в ст. 20 Земельного кодекса предусматривается, что изменение целевого назначения особо ценных земель и земельных лесных участков с целью их использования для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства, допускается в случае «отнесения земельного участка к землям обороны и использования его для размещения и постоянной деятельности воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций Вооруженных сил Украины, других военных формирований, образованных согласно законодательству Украины».

«При этом проектом закона не предусмотрен период действия и уточнения цели такого «отнесения» и «использования», что может привести к неограниченному изменению целевого назначения соответствующих земель только в силу отнесения соответствующих земельных участков к землям обороны.

Указанное создает риск уменьшения объема земель особого режима охраны и может негативно сказаться на охране окружающей среды в Украине», - указал Комитет по экологической политике.

Кроме того, там отметили, что изменения в ст. 20 Земельного кодекса, которым предлагается разрешить изменение целевого назначения особо ценных земель на земли обороны (включая особо ценные земли в составе земель сельскохозяйственного назначения, земли природно-заповедного и другого природоохранного назначения, земли историко-культурного назначения, торфяники в составе водно-болотных угодий международного значения и т.п.), а также земельных лесных участков на любой вид использования из возможных видов использования в пределах земель обороны, и содержательно не связанное с особенностями обусловленными правовым режимом военного положения (внесение изменения в действующую норму статьи 20 ЗКУ, а не в п. 27 раздела Х ЗКУ, в котором определяются особенности правового регулирования земельных отношений во время действия правового режима военного положения), не согласуется с п. п. "г", "д" ст. 5 «Принципы земельного законодательства» Земельного кодекса, которым предусмотрено обеспечение рационального использования и охраны земель, а также приоритета требований экологической безопасности, на которых базируется земельное законодательство.

В Главном научно-экспертном управлении ВР отметили, что часть норм проекта не учитывает также предписания актов международного права соответствующей сферы, в частности ч. ч. 1, 2 ст. 4 Конвенции 1979 года об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе , согласно которым «каждая Договаривающаяся Сторона принимает соответствующие и необходимые законодательные и административные меры для обеспечения охраны сред обитания видов дикой флоры и фауны, особенно тех, которые указаны в приложениях I и II, а также охраны природных сред обитания, которым грозит исчезновение. Договаривающиеся Стороны в своей политике планирования застройки и развития территорий учитывают потребности охраны природных территорий, охраняемых согласно предыдущему пункту, во избежание любой деградации таких территорий или по мере возможности свести ее к минимуму.

Автор: Наталя Мамченко 

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