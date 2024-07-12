Особливо цінні землі та ділянки лісу буде простіше віддати під розміщення військових частин, установ та військово-навчальних закладів – Верховна Рада ухвалить закон

Комітет з питань екології попередив, що прийняття такого закону може призвести до необмеженої зміни цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок тільки в силу віднесення відповідних ділянок до земель оборони, що може негативно позначитися на охороні довкілля.

Верховна Рада найближчим часом значно спростить процедуру зміни цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок. Це буде зроблено з метою їх використання для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань.

Відповідний законопроект №11335 12 липня Комітет Ради з аграрної політики рекомендував прийняти відразу як закон.

Разом з тим, Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики попередив, що прийняття цього закону може призвести до погіршення охорони стану довкілля.

Так, змінами до ст. 20 Земельного кодексу передбачається, що зміна цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок з метою їх використання для цілей, не пов’язаних із веденням лісового господарства допускається у разі «віднесення земельної ділянки до земель оборони і використання її для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України».

«При цьому, проектом закону не передбачено період дії та уточнення мети такого «віднесення» і «використання», що може призвести до необмеженої зміни цільового призначення відповідних земель тільки в силу віднесення відповідних земельних ділянок до земель оборони.

Зазначене створює ризик зменшення обсягу земель особливого режиму охорони та може негативно позначитися на охороні довкілля в Україні» - вказав Комітет з питань екологічної політики.

Крім того, там зазначили, що зміни до ст. 20 Земельного кодексу, яким пропонується дозволити зміну цільового призначення особливо цінних земель на землі оборони (включаючи особливо цінні землі у складі земель сільськогосподарського призначення, землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, землі історико-культурного призначення, торфовища у складі водно-болотних угідь міжнародного значення тощо), а також земельних лісових ділянок на будь який вид використання з можливих видів використання в межах земель оборони, і яке змістовно не пов’язане з особливостями обумовленими правовим режимом воєнного стану (внесення зміни до діючої норми статті 20 ЗКУ, а не до п. 27 розділу Х ЗКУ, в якому визначаються особливості правового регулювання земельних відносин під час дії правового режиму воєнного стану), не узгоджується з п. п. «г», «д» ст. 5 «Принципи земельного законодавства» Земельного кодексу, якими передбачено забезпечення раціонального використання та охорони земель, а також пріоритету вимог екологічної безпеки, на яких базується земельне законодавство.

У Головному науково-експертному управлінні ВР зауважили, що частина норм проекту не враховує також приписи актів міжнародного права відповідної сфери, зокрема, ч. ч. 1, 2 ст. 4 Конвенції 1979 року про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі , згідно з якими «кожна Договірна Сторона вживає відповідних і необхідних законодавчих та адміністративних заходів для забезпечення охорони середовищ існування видів дикої флори та фауни, особливо тих, які зазначені у додатках I і II, а також охорони природних середовищ існування, яким загрожує зникнення. Договірні Сторони у своїй політиці планування забудови і розвитку територій враховують потреби охорони природних територій, що охороняються згідно із попереднім пунктом, для того щоб уникнути будь-якої деградації таких територій або у міру можливості звести її до мінімуму.

Автор: Наталя Мамченко

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