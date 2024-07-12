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Перетворили частину Труханового острова у сміттєзвалище: підозрюють генпідрядника будівництва

20:05, 12 липня 2024
Генпідряднику будівництва Подільсько-Воскресенського мосту пред'явлено підозру у забрудненні землі будівельними відходами.
Перетворили частину Труханового острова у сміттєзвалище: підозрюють генпідрядника будівництва
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У Києві генпідряднику будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу повідомлено про підозру у забрудненні земельної ділянки на Трухановому острові. За даними слідства, начальник будівельної дільниці приватного товариства, яке керує будівництвом мосту, у співробітництві з посадовцями субпідрядних організацій, систематично забруднював відходами від зведення моста виділену для будівельного майданчика земельну ділянку. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Відповідно до інженерно-екологічної експертизи, шкода, завдана довкіллю цими діями, оцінюється у понад 129 тисяч гривень. Зловмисники, які діяли з метою економії коштів на вивезення будівельного сміття, порушили спеціальні правила щодо обробки відходів, що призвело до серйозної шкоди довкіллю та загрози здоров'ю мешканців.

Подільська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру начальнику будівельної дільниці приватного товариства за ч. 1 ст. 239 (забруднення навколишнього середовища) та ч. 1 ст. 364-1 (зловживання владою) Кримінального кодексу України. Відповідно до слідчих дій, порушення виникли внаслідок недобросовісного ведення будівництва, що стало загрозою для охоронюваних законом громадських інтересів.

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