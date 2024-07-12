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В Україні впроваджують електронні протоколи щодо адмінпорушень на дорозі – діють нарівні з паперовими

15:17, 12 липня 2024
Національна поліція ініціювала ведення електронного документування адміністративних порушень.
В Україні впроваджують електронні протоколи щодо адмінпорушень на дорозі – діють нарівні з паперовими
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В Україні стартувало впровадження електронних протоколів для документування правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Про це повідомили у Національній поліції.

«Національна поліція України ініціювала ведення електронного документування адміністративних порушень, що автоматизує робочий процес та займе значно менше часу. Разом із тим, протоколи в паперовому вигляді є рівнозначними й мають однакову, відповідно до законодавства, юридичну силу», - сказано у повідомленні.

Поліцейський роздруковує електронний протокол на спеціальному пристрої у двох примірниках, один із яких під розписку вручається водію, а інший примірник залишається в поліцейського та в подальшому надсилається на розгляд до суду разом з іншими матеріалами справи.

Метою запровадження електронних протоколів у сфері забезпечення дорожнього руху у Нацполіції називають:

  • автоматизацію робочих процесів;
  • своєчасність надсилання матеріалів до суду;
  • автоматичну перевірка за наявними інформаційними базами особи та транспортного засобу на предмет перебування їх в розшуку, повторності порушення, дійсності посвідчення водія тощо; 
  • спрощення обміну даними між державними структурами;
  • відсутність людського або корупційного фактору.

Переваги для особи, відносно якої складається електронний протокол:

  • інформація про особу та транспортний засіб до електронного протоколу може завантажуватися через застосунок «Дія»;
  • протокол автоматично відправляється в поліцейські бази та до суду одразу після оформлення;
  • покращення якості складання адміністративних матеріалів, оскільки виключається фактор нерозбірливого почерку.

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