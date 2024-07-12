В Україні впроваджують електронні протоколи щодо адмінпорушень на дорозі – діють нарівні з паперовими

В Україні стартувало впровадження електронних протоколів для документування правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Про це повідомили у Національній поліції.
«Національна поліція України ініціювала ведення електронного документування адміністративних порушень, що автоматизує робочий процес та займе значно менше часу. Разом із тим, протоколи в паперовому вигляді є рівнозначними й мають однакову, відповідно до законодавства, юридичну силу», - сказано у повідомленні.
Поліцейський роздруковує електронний протокол на спеціальному пристрої у двох примірниках, один із яких під розписку вручається водію, а інший примірник залишається в поліцейського та в подальшому надсилається на розгляд до суду разом з іншими матеріалами справи.
Метою запровадження електронних протоколів у сфері забезпечення дорожнього руху у Нацполіції називають:
Переваги для особи, відносно якої складається електронний протокол:
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