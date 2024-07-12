Практика судів
  1. У світі

Джо Байден відповів, чи зніме свою кандидатуру із президентських перегонів

15:35, 12 липня 2024
Президент США заявив, що вважає себе найкращим суперником для Дональда Трампа та має шанси перемогти його.
Джо Байден відповів, чи зніме свою кандидатуру із президентських перегонів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чинний президент США Джо Байден запевнив, що не планує знімати свою кандидатуру із президентських перегонів. Про це він заявив на пресконференції, повідомляє Politico

Зокрема, він заявив, що вважає себе найкращим суперником для Дональда Трампа та має шанси перемогти його.

«Якщо я почну гальмувати і не зможу виконувати роботу, то це сигнал, що я не повинен її робити. Але зараз ознак цього немає, жодної», - наголосив Байден. 

Президент США підкреслив, що зараз «збирається просто продовжувати».

Раніше ми писали, що Джо Байден відхилив заклики знятися з виборів після непоспішних дебатів з Дональдом Трампом

На запитання, чи знявся б він з виборів у разі, якщо переконається, що не зможе перемогти Трампа, Байден відповів: «Якби Господь Всемогутній зійшов і сказав: «Джо, вийди з перегонів», я б вийшов із них. Господь Всемогутній не зійде».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Трамп пригрозив розслідуванням Цукербергу за нібито участь у «фальшуванні виборів»

Якщо мене оберуть президентом, ми переслідуватимемо фальсифікаторів виборів на небачених раніше рівнях, і їх буде відправлено до в'язниці на довгі періоди часу, — сказав Трамп.

Уряд запроваджує експеримент щодо держреєстрації актів цивільного стану та видачі документів за кордоном з проставленим апостилем

Кабмін ухвалив постанову про експериментальний проект щодо державної реєстрації актів цивільного стану та видачі документів за межами України з проставленим апостилем.

Кабмін прийняв у новій редакції Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій

Запроваджено можливість обрання способу отримання відповідного посвідчення - за місцем оформлення посвідчення або у ЦНАП.

Детінізація, ОВДП, підвищення податків, прискорена девальвація та емісія – Данило Гетманцев перелічив, які існують варіанти покриття дефіциту бюджету

Для покриття дефіциту бюджету, який, за підрахунками Данила Гетманцева, може скласти 400 млрд грн, є кілька варіантів, серед яких підвищення податків і найгірший – емісія.

Готель «Україна» продадуть на торгах зі стартовою ціною в 1,047 млрд грн

Кабмін затвердив стартову ціну для продажу готелю «Україна».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роксолана Качур
    Роксолана Качур
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Притула
    Костянтин Притула
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Вадим Андрухів
    Вадим Андрухів
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сивокозов
    Олександр Сивокозов
    голова ради приватних виконавців Дніпропетровської області