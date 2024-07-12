Джо Байден відповів, чи зніме свою кандидатуру із президентських перегонів

Президент США заявив, що вважає себе найкращим суперником для Дональда Трампа та має шанси перемогти його.

Чинний президент США Джо Байден запевнив, що не планує знімати свою кандидатуру із президентських перегонів. Про це він заявив на пресконференції, повідомляє Politico.

Зокрема, він заявив, що вважає себе найкращим суперником для Дональда Трампа та має шанси перемогти його.

«Якщо я почну гальмувати і не зможу виконувати роботу, то це сигнал, що я не повинен її робити. Але зараз ознак цього немає, жодної», - наголосив Байден.

Президент США підкреслив, що зараз «збирається просто продовжувати».

Раніше ми писали, що Джо Байден відхилив заклики знятися з виборів після непоспішних дебатів з Дональдом Трампом.

На запитання, чи знявся б він з виборів у разі, якщо переконається, що не зможе перемогти Трампа, Байден відповів: «Якби Господь Всемогутній зійшов і сказав: «Джо, вийди з перегонів», я б вийшов із них. Господь Всемогутній не зійде».