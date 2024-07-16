Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев – СМИ

Трамп собрал достаточно голосов, чтобы йти в президенты от республиканцев.

Источник фото: AP

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Дональд Трамп в понедельник, 15 июля, официально собрал достаточное количество голосов делегатов Национального съезда Республиканской партии, чтобы стать единственным кандидатом на выборах президента США.

Об этом сообщает «АР» со ссылкой на заявление сына экс-президента Эрика Трампа.

«Получив достаточное количество голосов делегатов, чтобы получить номинацию, экс-президент Трамп возглавит Республиканскую партию на третьих выборах подряд», - отмечается в сообщении.

Как пишет «Reuters», Трамп должен официально принять кандидатуру от партии во время выступления в прайм-тайм в четверг, 19 июля.

В то же время, как писала «Судебно-юридическая газета», кандидатом в вице-президенты он объявил Джей Ди Венса, сенатора из Огайо.

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