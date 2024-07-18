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Следующую кампанию декларирования максимально автоматизируют, 70% полей будут заполнены

17:51, 18 июля 2024
Автозаполнение декларации позволит заполнить декларацию примерно через час.
Следующую кампанию декларирования максимально автоматизируют, 70% полей будут заполнены
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Следующая кампания декларирования будет максимально автоматизирована. Председатель НАПК Виктор Павлущик анонсировал автозаполнение декларации, которое упростит процесс декларирования и позволит заполнить декларацию примерно через час. Об этом он сказал в интервью «LB.UA».

Так, по его словам, после 12 октября этого года декларанты смогут автоматически заполнять до 70% полей данными, имеющимися в реестрах, базах государственных органов, а в черновик декларации будет возможность перенести сведения из реестров, держателями которых являются Минюст, МВД, Госпогранслужба, ПФУ, Минсоцполитики, ГЗК и другие государственные органы.

«Сотрудничество же с Минцифры позволило нам реализовать возможность декларанту на стадии заполнения черновика декларации получить информацию не только о своих, но и членов семьи активах и доходах через соответствующее согласование в мобильном приложении «Дія», - отметил Павлущик.

Сейчас на заполнение декларации декларанты тратят три-четыре часа.

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