Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Давид Арахамия об изменении процедуры освобождения коррупционеров от тюрьмы: «Финальная версия все равно будет проходить «зачет» от международников»

17:41, 18 июля 2024
«Депутаты вообще не поднимали вопрос соглашений со следствием по коррупционным правонарушениям – это поступило от наших партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan» - Давид Арахамия.
Давид Арахамия об изменении процедуры освобождения коррупционеров от тюрьмы: «Финальная версия все равно будет проходить «зачет» от международников»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», идея принятия закона об изменениях в процедуре освобождения коррупционеров от тюрьмы путем соглашений со следствием – это требование международных партнеров. Однако сам формат освобождения – предмет дискуссий.

Это подтвердил и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Ничто не остановит зраду, время которой наступило…

Законопроект №11340. Несколько ключевых позиций по нему:

  1. Депутаты вообще не поднимали вопрос соглашений со следствием в коррупционных правонарушениях. Это произошло от наших партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan. Сегодня голосовали правительственную версию, потому что правительство определено переговорщиком с ЕС по этому плану.
  2. Прошло первое чтение и у нас есть перечень замечаний в письменной форме от САП и ВАКС, которые должны этим механизмом пользоваться.
  3. Соглашение – это ПРАВО прокуратуры, а не обязанность. Надеюсь, что сегодня ни у кого, особенно в среде общественных активистов, нет сомнений в добродетели и профессионализме руководителя САП Александра Клименко.
  4. Финальная версия законопроекта все равно будет проходить зачет от международников. Если гражданское общество считает этот законопроект зрадой, оно имеет право и возможность предоставить свои аргументы представителям посольств и международных организаций. Но я уверен, что все будет хорошо доработано до второго чтения, как это было много раз в подобных ситуациях» - указал Арахамия.

Напомним, 18 июля Верховная Рада одобрила пока за основу законопроект 11340 о заключении соглашений о признании виновности. Изменения касаются соглашений с лицами, которых «поймали» на коррупции, и преследуют цель подтолкнуть к раскрытию настоящих авторов «схем». К его редакции и высказали свои замечания Антикоррупционный комитет Верховной Рады и САП.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», предлагается дополнить ч. 3 статьи 53 Уголовного кодекса положениями, предусматривающими исключительно в отношении коррупционных правонарушений, правонарушений, связанных с коррупцией, применять штраф как дополнительное наказание в случае заключения соглашения о признании виновности в случаях, когда такое наказание не предусмотрено в санкции статьи. В таком случае размер штрафа определяется в следующих пределах:

1) от 204 тысяч грн до 2,04 млн грн – в случае совершения уголовного проступка;

2) от 2,057 млн ​​до 20,4 млн грн – в случае совершения нетяжкого преступления;

3) от 20,417 млн ​​до 102 млн грн – в случае совершения тяжкого преступления;

4) от 102 млн грн до 204 млн грн – в случае совершения особо тяжкого преступления.

В уголовных производствах по коррупционным уголовным правонарушениям, уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией, заключение соглашения о признании виновности между прокурором и подозреваемым или обвиняемым будет согласовываться:

1) в уголовном производстве по тяжкому преступлению – по согласованию с руководителем органа прокуратуры или его заместителем;

2) в уголовном производстве относительно особо тяжкого преступления – по согласованию с Генпрокурором (исполняющим обязанности Генпрокурора) или его заместителем.

В уголовных производствах по тяжкому, особо тяжкому преступлению, отнесенному к подследственности НАБУ заключение соглашения о признании я виновности между прокурором и подозреваемым или обвиняемым осуществляется:

1) в уголовном производстве по тяжкому преступлению, отнесенному к подследственности НАБУ, – по согласованию с руководителем САП (исполняющим обязанности руководителя САП) или заместителем руководителя САП;

2) в уголовном производстве относительно особо тяжкого преступления, отнесенного к подследственности НАБУ, – по согласованию с руководителем САП.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Руководитель аппарата суда сможет выполнять полномочия председателя суда – Рада приняла закон

Руководитель аппарата суда при определенных условиях сможет осуществлять полномочия председателя суда до момента назначения, избрания, перевода или окончания командировки не менее одного судьи.

Объявлен новый конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов

Документы можно подать с 22 июля по 22 августа.

Давид Арахамия об изменении процедуры освобождения коррупционеров от тюрьмы: «Финальная версия все равно будет проходить «зачет» от международников»

«Депутаты вообще не поднимали вопрос соглашений со следствием по коррупционным правонарушениям – это поступило от наших партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan» - Давид Арахамия.

Всеволода Князева решили уволить с должности судьи Верховного Суда за совершение коррупционного правонарушения

«Квартирная проблема» бывшего председателя Верховного Суда не вызвала сочувствия у членов Высшего совета правосудия, кроме Романа Маселко и Дмитрия Лукьянова.

Полиция сможет задерживать лиц с помощью электрошокеров – Кабмин согласовал законопроект

Полицейским разрешат использовать электрошокеры к лицам, пытающимся избежать задержания.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва