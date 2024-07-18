Давид Арахамия об изменении процедуры освобождения коррупционеров от тюрьмы: «Финальная версия все равно будет проходить «зачет» от международников»

«Депутаты вообще не поднимали вопрос соглашений со следствием по коррупционным правонарушениям – это поступило от наших партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan» - Давид Арахамия.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», идея принятия закона об изменениях в процедуре освобождения коррупционеров от тюрьмы путем соглашений со следствием – это требование международных партнеров. Однако сам формат освобождения – предмет дискуссий.

Это подтвердил и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Ничто не остановит зраду, время которой наступило…

Законопроект №11340. Несколько ключевых позиций по нему:

Депутаты вообще не поднимали вопрос соглашений со следствием в коррупционных правонарушениях. Это произошло от наших партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan. Сегодня голосовали правительственную версию, потому что правительство определено переговорщиком с ЕС по этому плану. Прошло первое чтение и у нас есть перечень замечаний в письменной форме от САП и ВАКС, которые должны этим механизмом пользоваться. Соглашение – это ПРАВО прокуратуры, а не обязанность. Надеюсь, что сегодня ни у кого, особенно в среде общественных активистов, нет сомнений в добродетели и профессионализме руководителя САП Александра Клименко. Финальная версия законопроекта все равно будет проходить зачет от международников. Если гражданское общество считает этот законопроект зрадой, оно имеет право и возможность предоставить свои аргументы представителям посольств и международных организаций. Но я уверен, что все будет хорошо доработано до второго чтения, как это было много раз в подобных ситуациях» - указал Арахамия.

Напомним, 18 июля Верховная Рада одобрила пока за основу законопроект 11340 о заключении соглашений о признании виновности. Изменения касаются соглашений с лицами, которых «поймали» на коррупции, и преследуют цель подтолкнуть к раскрытию настоящих авторов «схем». К его редакции и высказали свои замечания Антикоррупционный комитет Верховной Рады и САП.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», предлагается дополнить ч. 3 статьи 53 Уголовного кодекса положениями, предусматривающими исключительно в отношении коррупционных правонарушений, правонарушений, связанных с коррупцией, применять штраф как дополнительное наказание в случае заключения соглашения о признании виновности в случаях, когда такое наказание не предусмотрено в санкции статьи. В таком случае размер штрафа определяется в следующих пределах:

1) от 204 тысяч грн до 2,04 млн грн – в случае совершения уголовного проступка;

2) от 2,057 млн ​​до 20,4 млн грн – в случае совершения нетяжкого преступления;

3) от 20,417 млн ​​до 102 млн грн – в случае совершения тяжкого преступления;

4) от 102 млн грн до 204 млн грн – в случае совершения особо тяжкого преступления.

В уголовных производствах по коррупционным уголовным правонарушениям, уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией, заключение соглашения о признании виновности между прокурором и подозреваемым или обвиняемым будет согласовываться:

1) в уголовном производстве по тяжкому преступлению – по согласованию с руководителем органа прокуратуры или его заместителем;

2) в уголовном производстве относительно особо тяжкого преступления – по согласованию с Генпрокурором (исполняющим обязанности Генпрокурора) или его заместителем.

В уголовных производствах по тяжкому, особо тяжкому преступлению, отнесенному к подследственности НАБУ заключение соглашения о признании я виновности между прокурором и подозреваемым или обвиняемым осуществляется:

1) в уголовном производстве по тяжкому преступлению, отнесенному к подследственности НАБУ, – по согласованию с руководителем САП (исполняющим обязанности руководителя САП) или заместителем руководителя САП;

2) в уголовном производстве относительно особо тяжкого преступления, отнесенного к подследственности НАБУ, – по согласованию с руководителем САП.

Автор: Наталя Мамченко

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