Ученые создали таблетку от старения, которая продлевает жизнь на 25%: начались тесты на людях

Предварительные данные свидетельствуют о том, что прием препарата является безопасным.

Препарат борется со старением, уничтожая белки, вызывающие старение. Исследования на грызунах показали, что они реже болели раком, а их состояние мышц и шерсти улучшилось. Лекарство увеличило продолжительность жизни лабораторных животных почти на 25%, и ученые надеются, что этот препарат может замедлить старение человека. Сейчас препарат тестируют на людях, сообщает BBC.

Мышей, которые получали препарат, называли «бабушками-супермоделями» из-за их молодого вида. Они были здоровее, сильнее и реже болели раком, чем их сверстники, которые не получали лечения.

Препарат уже проходит испытания на людях, но его эффективность в борьбе со старением пока неизвестна. Сейчас отрасль исследований старения процветает, поскольку исследователи пытаются раскрыть и манипулировать молекулярными процессами старения. Команда из Лаборатории медицинских наук MRC Имперского колледжа Лондона и медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре изучала белок под названием интерлейкин-11. Его уровень растет в организме человека с возрастом, способствуя воспалению, и он активирует несколько биологических механизмов, контролирующих темпы старения.

Испытания еще не завершены, но предварительные данные свидетельствуют о том, что прием препарата является безопасным.

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