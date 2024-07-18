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Скелет динозавра Апекса продали на аукционе за рекордные $44,6 млн

20:50, 18 июля 2024
Скелет стегозавра стал самой дорогой окаменелостью в истории.
Скелет динозавра Апекса продали на аукционе за рекордные $44,6 млн
Источник фото: BBC
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В Нью-Йорке скелет крупного динозавра был продан на аукционе за 44,6 млн долларов, что стало самой большой суммой, которую когда-либо платили за окаменелость. Об этом сообщает BBC.

Расторопный стегозавр по имени Апекс имел 3,4 метра в высоту и 8,3 метра в длину от носа до хвоста. Он является одним из самых полных скелетов, когда-либо найденных. Скелет был продан анонимному покупателю, который отметил, что Апекс родился в Америке и останется в Америке.

Апекс был случайно обнаружен палеонтологом в 2022 году вблизи одноименного городка в западном американском штате Колорадо. По данным аукционного дома, окаменелость превысила оценку перед продажей более чем в 11 раз.

Считается, что Апекс бродил по планете около 150 миллионов лет назад во время позднего юрского периода.

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