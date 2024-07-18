Всеволода Князева решили уволить с должности судьи Верховного Суда за совершение коррупционного правонарушения

«Квартирная проблема» бывшего председателя Верховного Суда не вызвала сочувствия у членов Высшего совета правосудия, кроме Романа Маселко и Дмитрия Лукьянова.

Высший совет правосудия 18 июля 2024 года оставил в силе решение Первой дисциплинарной палаты ВСП от 17 июня о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде увольнении с должности судьи бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

Впрочем, окончательное решение об увольнении Всеволода Князева с должности судьи ВСП еще предстоит принять в пленарном составе.

Напомним, что основанием для соответствующего решения Первой дисциплинарной палаты ВСП стал факт признания Всеволода Князева лицом, совершившим коррупционное правонарушение.

В чем обвиняли Всеволода Князева

Согласно протоколу НАПК, Всеволод Князев с ноября 2017 года пользовался 4-х комнатной квартирой площадью 133 кв. м. на улице Богомольца в самом центре Киева, официально платя за нее всего 1 тыс. гривен в месяц.

Соответствующий договор аренды был изъят детективами НАБУ у Всеволода Князева во время обыска в указанной квартире 15-16 мая 2023 года.

Вместе с тем рыночная стоимость аренды квартиры в доме, где Всеволод Князев арендовал жилье, была значительно выше – в 2021-2023 годах она составляла от 51,5 до 57,4 тыс. гривен в месяц.

Такую разницу в стоимости аренды квартиры в НАПК расценили как незаконный подарок Всеволоду Князеву, в результате чего в отношении бывшего председателя ВС в 2023 году был составлен протокол по ч. 1 ст. 172-5 (нарушение установленных законом ограничений по получению подарков) Кодекса об административных правонарушениях.

26 декабря 2023 года Печерский райсуд Киева все же признал Всеволода Князева виновным в совершении правонарушения. Также бывший глава ВС должен был уплатить штраф в размере 906 600 гривен.

11 марта 2024 года Киевский апелляционный суд оставил постановление Печерского районного суда без изменений.

После этого Всеволод Князев оказался в Реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Как Высший совет правосудия рассматривал дело бывшего председателя Верховного Суда

В начале заседания ВСП 18 июля Всеволод Князев заявил отводы членам Высшего совета правосудия.

Особенно «досталось» председателю Высшего совета правосудия Григорию Усику и председателю Верховного Суда Станиславу Кравченко.

По словам Всеволода Князева, Григорий Усик имеет предвзятое отношение к бывшему председателю Верховного Суда – в своих интервью в 2023-2024 годах Григорий Усик неоднократно осуждал действия Всеволода Князева по совершению им коррупционного правонарушения. Аналогичные претензии были предъявлены и к Станиславу Кравченко, который к тому же, еще в статусе председателя Кассационного уголовного суда ВС, 16 мая 2023 года голосовал за недоверие Всеволоду Князеву на Пленуме Верховного Суда.

К примеру, в интервью изданию ЗН в июне 2023 года Григорий Усик дал такую ​​оценку Всеволоду Князеву.

«Вот с этим извращенным пониманием он достаточно грамотно строил свою карьеру. Для меня он был как образец – молодой, перспективный, грамотный, правильно нацеленный. И тут такая жажда денег. Суммы, озвученные Национальным антикоррупционным бюро, не укладываются в какие-то разумные рамки вообще. Вопрос, возможно ли полностью раскрыть такие черты на этапе отбора? Не уверен», – отметил тогда председатель Совета правосудия.

Как сообщил Всеволод Князев, поскольку председатели ВСП и Верховного Суда публично негативно высказывались в отношении Всеволода Князева, то они нарушили принцип презумпции невиновности, а их отношение к бывшему председателю ВС вполне понятно.

Впрочем, члены ВСП любые претензии отвергли, отметив, что они не имеют пристрастного отношения к Всеволоду Князеву.

Особенно странной в этом смысле выглядела позиция главы ВСП Григория Усика, который заявил на заседании Совета правосудия, что тексты его интервью с критическими высказываниями в адрес Всеволода Князева на самом деле с ним лично журналистами не согласовывались, то есть данные интервью только размещались на сайте ВСП.

"Никакой предвзятости у меня нет и быть не может", - категорически отверг претензии бывшего главы ВС Григорий Усик.

В ответ Всеволод Князев сравнил свое дело с известным делом «Волков против Украины» (2013), которое рассматривалось в ЕСПЧ и стало знаковым для судебной власти Украины. Бывший председатель ВС отметил, что обстоятельства этого дела схожи с его ситуацией в части отсутствия объективного и беспристрастного рассмотрения его дела Высшим советом правосудия.

Относительно решения Первой дисциплинарной палаты ВСП Всеволод Князев и его адвокаты привели фактически те же доводы, что и раньше.

Они отметили, что рассмотрение протокола НАПК в столичных судах не было объективным, коррупционных правонарушений Всеволод Князев не совершал, никаких подарков не получал и вообще суды не имели права рассматривать протокол НАПК, поскольку истекли сроки для привлечения к ответственности.

Также Всеволод Князев сообщил, что с владелицей квартиры на улице Богомольца он заключил два договора аренды.

Первый договор, который и был изъят НАБУ во время обыска, предусматривал уплату каждого месяца арендной платы в размере 1 тыс. гривен, тогда как второй договор предусматривал арендную плату в размере $1 100 в месяц.

По словам Всеволода Князева, на заключении двух договоров аренды настаивала именно владелица квартиры – первый договор в реальности предусматривал оплату только за парковочное место во дворе дома, а второй – собственно оплату аренды самой квартиры. К тому же, как предположил Всеволод Князев, владелица квартиры, имея на руках два договора, возможно, уклонялась от уплаты налогов.

«Но это не было моей проблемой, я в этом вопросе законов не нарушал, я просто пошел владелице квартиры на встречу», - рассказал бывший председатель Верховного Суда и добавил, что за 1 тыс. гривен парковочные места во дворе этого же дома арендовали и другие судьи Верховного суда.

Аренду квартиры по обоим договорам Всеволод Князев платил одновременно и исключительно наличными, о чем есть соответствующие расписки.

Вместе с тем, члены ВСП обратили внимание, что бывший председатель Верховного Суда не только рассчитывался за аренду квартиры наличными, но и не отметил соответствующие расходы в своей декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства.

«За что меня увольнять? Я за все платил, никаких подарков я не получал. Неужели вы верите, что старая бабулька пустила бы меня жить к себе в квартиру всего за 1 тыс. гривен? Я судья Верховного Суда, к вопросу увольнения любого судьи с должности нужно подходить очень внимательно», - отметил Всеволод Князев.

Впрочем, докладчик – член Совета правосудия Ольга Попикова все же предложила оставить решение Первой дисциплинарной палаты без изменений.

Соответствующее предложение поддержали десять членов ВСП, а «против» проголосовали два – заместитель председателя ВСП Дмитрий Лукьянов и член Совета правосудия Роман Маселко.

Решение Первой дисциплинарной палаты осталось в силе, таким образом, продолжавшаяся с 2013 года судейская карьера Всеволода Князева завершается.

Напомним, что Всеволод Князев подозревается в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн. ​​за разрешение Большой Палатой хозяйственного спора в пользу предпринимателя Константина Жеваго.

Всеволод Князев был под стражей с мая 2023 года. Сначала ему был назначен залог 107 млн. гривен. Только 31 января 2024 года Всеволод Князев вышел из СИЗО после того, как за него внесли залог в размере 18,168 млн. гривен.

Уголовное дело по обвинению бывшего председателя Верховного Суда сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.