Всеволода Князєва вирішили звільнити з посади судді Верховного Суду за вчинення корупційного правопорушення

«Квартирна проблема» колишнього голови Верховного Суду не викликала співчуття у членів Вищої ради правосуддя, окрім Романа Маселка та Дмитра Лук’янова.

Вища рада правосуддя 18 липня 2024 року залишила в силі рішення Першої дисциплінарної палати ВРП від 17 червня про притягнення до дисциплінарної відповідальності колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва у виді подання про звільнення з посади судді.

Втім, остаточне рішення про звільнення Всеволода Князєва з посади судді ВРП необхідно ще ухвалити у пленарному складі.

Нагадаємо, що підставою для відповідного рішення Першої дисциплінарної палати ВРП став факт визнання Всеволода Князєва особою, яка вчинила корупційне правопорушення.

В чому звинувачували Всеволода Князєва

Згідно з протоколом НАЗК, Всеволод Князєв з листопада 2017 року користувався 4-х кімнатною квартирою площею 133 кв. м. на вулиці Богомольця у самому центрі Києва, офіційно сплачуючи за нею лише 1 тис. гривень на місяць.

Відповідний договір оренди був вилучений детективами НАБУ у Всеволода Князєва під час обшуку у вказаній квартирі 15-16 травня 2023 року.

Разом з тим, ринкова вартість оренди квартири у будинку, де Всеволод Князєв орендував житло, була значно вище – у 2021-2023 роках вона складала від 51,5 до 57,4 тис. гривень на місяць.

Таку різницю у вартості оренди квартири у НАЗК розцінили як незаконний подарунок Всеволоду Князєву, внаслідок чого щодо колишнього голови ВС у 2023 році було складено протокол за ч. 1 ст. 172-5 (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків) Кодексу про адміністративні правопорушення.

26 грудня 2023 року Печерський райсуд міста Києва все ж визнав Всеволода Князєва винним у вчиненні правопорушення. Також колишній голова ВС мав сплати штраф у розмірі 906 600 гривень.

11 березня 2024 року Київський апеляційний суд залишив постанову Печерського районного суду без змін.

Після цього Всеволод Князєв опинився у Реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Як Вища рада правосуддя розглядала справу колишнього голови Верховного Суду

На початку засідання ВРП 18 липня Всеволод Князєв заявив відводи членам Вищої ради правосуддя.

Особливо «дісталося» голові Вищої ради правосуддя Григорію Усику та голові Верховного Суду Станіславу Кравченко.

За словами Всеволода Князєва, Григорій Усик має вкрай упереджене ставлення до колишнього голови Верховного Суду – в своїх інтерв’ю у 2023-2024 роках Григорій Усик неодноразово засуджував дії Всеволода Князєва щодо вчинення ним корупційного правопорушення. Аналогічні претензії були висунуті і до Станіслава Кравченка, який до того ж, ще у статусі голови Касаційного кримінального суду ВС, 16 травня 2023 року голосував за недовіру Всеволоду Князєву на Пленумі Верховного Суду.

Наприклад, в інтерв’ю виданню ДТ у червні 2023 року Григорій Усик надав таку оцінку Всеволоду Князєву.

«От із цим збоченим розумінням він доволі грамотно будував свою кар'єру. Для мене він був як взірець — молодий, перспективний, грамотний, правильно націлений. І тут така жадоба до грошей. Суми, що їх озвучило Національне антикорупційне бюро, не вкладаються в якісь розумні рамки взагалі. Питання, чи можливо стовідсотково розкрити таки риси на етапі відбору? Не впевнений», - зазначив тоді голова Ради правосуддя.

Як повідомив Всеволод Князєв, оскільки голови ВРП та Верховного Суду публічно негативно висловлювалися відносно Всеволода Князєва, то вони порушили принцип презумпції невинуватості, а їх ставлення до колишнього голови ВС є цілком зрозумілим.

Втім, члени ВРП будь-які претензії відкинули, зазначивши, що вони не мають упередженого ставлення до Всеволода Князєва.

Особливо дивною в цьому сенсі виглядала позиція голови ВРП Григорія Усика, який заявив на засіданні Ради правосуддя, що тексти його інтерв’ю з критичними висловленнями щодо Всеволода Князєва насправді з ним особисто журналістами не погоджувалися, а лише розміщувалися на сайті ВРП.

«Ніякої упередженості у мене немає і бути не може», - категорично відкинув претензії колишнього голови ВС Григорій Усик.

У відповідь Всеволод Князєв порівняв свою справу із відомою справою «Волков проти України» (2013), що розглядалася у ЄСПЛ та стала знаковою для судової влади України. Колишній голова ВС зазначив, що обставини цієї справи є схожими з його ситуацією в частині відсутності об’єктивного та неупередженого розгляду його справи Вищою радою правосуддя.

По суті рішення Першої дисциплінарної палати ВРП Всеволод Князєв та його адвокати навели фактично ті ж самі доводи, що й раніше.

Вони зазначили, що розгляд протоколу НАЗК в столичних судах не був об’єктивним, корупційних правопорушень Всеволод Князєв не вчиняв, ніяких подарунків не отримував та й взагалі суди не мали права розглядати протокол НАЗК, адже сплили строки притягнення до відповідальності.

Також Всеволод Князєв повідомив, що з власницею квартири на вулиці Богомольця він уклав два договори оренди.

Перший договір, який власне й був вилучений НАБУ під час обшуку, передбачав сплату кожного місяця орендної плати у розмірі 1 тис. гривень, тоді як другий договір передбачав орендну плату у розмірі $1 100 на місяць.

За словами Всеволода Князєва, на укладенні двох договорів оренди наполягала саме власниця квартири - перший договір в реальності передбачав оплату лише за паркомісце у дворі будинку, а другий – власне оплату оренди самої квартиру. До того ж, як припустив Всеволод Князєв, власниця квартири, маючи на руках два договори, можливо ухилялася від сплати податків.

«Але це не було моєю проблемою, я в цьому питанні законів не порушував, я просто пішов власниці квартири на зустріч», - розповів колишній голова Верховного Суду та додав, що за 1 тис. гривень паркомісця у дворі цього ж будинку орендували й інші судді Верховного Суду.

Оренду квартири по обох договорах Всеволод Князєв сплачував одночасно і виключно готівкою, про що є відповідні розписки.

Разом з тим, члени ВРП звернули увагу, що колишній голова Верховного Суду не тільки розраховувався за оренду квартири готівкою, але й не зазначав про відповідні розходи у своїй декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави.

«За що мене звільняти? Я за все платив, ніяких подарунків я не отримував. Невже ви вірите, що стара бабулька пустила мене жити до себе в квартиру всього за 1 тис. гривень? Я суддя Верховного Суду, до питання звільнення будь-якого судді з посади треба підходити дуже уважно», - наостанок заявив Всеволод Князєв.

Втім, доповідач – член Ради правосуддя Ольга Попікова, все ж запропонувала залишити рішення Першої дисциплінарної палати без змін.

Відповідну пропозицію підтримали десять членів ВРП, а проти проголосували два – заступник голови ВРП Дмитро Лук’янов та член Ради правосуддя Роман Маселко.

Рішення Першої дисциплінарної палати залишилося в силі, відтак суддівська кар’єра Всеволода Князєва, яка тривала з 2013 року, добігає кінця.

Нагадаємо, що Всеволод Князєв підозрюється в отриманні неправомірної вигоди у розмірі в $2,7 млн за вирішення Великою Палатою господарського спору на користь підприємця Костянтина Жеваго.

Всеволод Князєв перебував під вартою із травня 2023 року. Спершу йому призначили заставу 107 млн. гривень. Лише 31 січня 2024 року Всеволод Князєв вийшов із СІЗО після того, як за нього внесли заставу у розмірі 18,168 млн. гривень.

Наразі кримінальна справа за обвинуваченням колишнього голови Верховного Суду розглядається у Вищому антикорупційному суді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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