Полиция сможет задерживать лиц с помощью электрошокеров – Кабмин согласовал законопроект

Полицейским разрешат использовать электрошокеры к лицам, пытающимся избежать задержания.

Представители полиции смогут применять электрошокеры к людям, пытающимся избежать задержания. Соответствующий законопроект, разработанный МВД, 18 июля одобрил Кабмин. Как указал заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, это законопроект «О внесении изменений в статью 45 Закона Украины «О Национальной полиции Украины» по усовершенствованию правовых оснований и особенностей применения специальных средств».

Так, к статье 45 (применение специальных средств) в пункте 6 предлагается добавить три основания для применения электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия, а именно:

при задержании лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения и сопротивляющегося или пытающегося бежать;

при задержании лица, оказывающего физическое противодействие полицейскому;

во время задержания лица, пытающегося скрыться из-под стражи.

Напомним, что задерживать и доставлять лиц, которые нарушают законодательство о военном учете и мобилизации, в ТЦК может только полиция.

По состоянию на сегодняшний день в действующем Законе есть только два основания для применения электрошокеров полицейскими:

для отражения нападения на полицейского, другое лицо и/или охраняемый объект;

для отражения нападения животного, угрожающего жизни или здоровью личности или полицейского.

Расширение законодательных оснований применения электрошокеров полицейскими обусловлено тем, что это специальное устройство при использовании в исключительных случаях позволяет существенно снизить риск травмирования правонарушителя или наступления летального исхода, в отличие от использования огнестрельного оружия.

При этом предложено ввести запрет полицейским использовать электрошоковые устройства в участках головы, шеи и половых органов.

Автор: Наталя Мамченко

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