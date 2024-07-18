Полиция сможет задерживать лиц с помощью электрошокеров – Кабмин согласовал законопроект

Представители полиции смогут применять электрошокеры к людям, пытающимся избежать задержания. Соответствующий законопроект, разработанный МВД, 18 июля одобрил Кабмин. Как указал заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, это законопроект «О внесении изменений в статью 45 Закона Украины «О Национальной полиции Украины» по усовершенствованию правовых оснований и особенностей применения специальных средств».
Так, к статье 45 (применение специальных средств) в пункте 6 предлагается добавить три основания для применения электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия, а именно:
Напомним, что задерживать и доставлять лиц, которые нарушают законодательство о военном учете и мобилизации, в ТЦК может только полиция.
По состоянию на сегодняшний день в действующем Законе есть только два основания для применения электрошокеров полицейскими:
Расширение законодательных оснований применения электрошокеров полицейскими обусловлено тем, что это специальное устройство при использовании в исключительных случаях позволяет существенно снизить риск травмирования правонарушителя или наступления летального исхода, в отличие от использования огнестрельного оружия.
При этом предложено ввести запрет полицейским использовать электрошоковые устройства в участках головы, шеи и половых органов.
Автор: Наталя Мамченко
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