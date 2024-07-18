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В Украине снова подорожают полисы «Зеленая карта»: известны новые цены

16:57, 18 июля 2024
МТСБУ повышает стоимость полисов «Зеленая карта».
В Украине снова подорожают полисы «Зеленая карта»: известны новые цены
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С 19 июля 2024 года в Украине вырастет стоимость полисов «Зеленая карта» - обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории стран Европы. Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) объявило о повышении стоимости на 5%.

МТСБУ опубликовало новые тарифы:

Легковые автомобили (пассажировместимостью до 9 человек и массой до 3500 кг):

- 15 дней - 1 214 грн

- 1 месяц - 1 934 грн

- 3 месяца - 5 217 грн

- 6 месяцев - 10 120 грн

- 1 год - 13 493 грн

Автобусы:

- 15 дней - 4 542 грн

- 1 месяц - 6 342 грн

- 3 месяца - 12 639 грн

- 6 месяцев - 22 129 грн

- 1 год - 41 110 грн

Грузовые автомобили:

- 15 дней - 2 598 грн

- 1 месяц - 3 794 грн

- 3 месяца - 9 222 грн

- 6 месяцев - 17 019 грн

- 1 год - 32 196 грн

Мотоциклы:

- 15 дней - 494 грн

- 1 месяц - 674 грн

- 3 месяца - 1 574 грн

- 6 месяцев - 2 878 грн

- 1 год - 4 497 грн

Это повышение призвано учесть текущую экономическую ситуацию и обеспечить достаточные страховые покрытия для украинских автовладельцев во время их пребывания в странах Европы.

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