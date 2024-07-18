Практика судів
  1. В Україні

В Україні знову подорожчають поліси «Зелена картка»: відомі нові ціни

16:57, 18 липня 2024
МТСБУ підвищує вартість полісів «Зелена картка».
В Україні знову подорожчають поліси «Зелена картка»: відомі нові ціни
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 19 липня 2024 року в Україні зросте вартість полісів «Зелена картка» — обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території країн Європи. Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) оголосило про підвищення вартості на 5%.

МТСБУ опублікувало нові тарифи:

Легкові автомобілі (пасажиромісткістю до 9 осіб та масою до 3500 кг):

  • 15 днів — 1 214 грн
  • 1 місяць — 1 934 грн
  • 3 місяці — 5 217 грн
  • 6 місяців — 10 120 грн
  • 1 рік — 13 493 грн

Автобуси:

  • 15 днів — 4 542 грн
  • 1 місяць — 6 342 грн
  • 3 місяці — 12 639 грн
  • 6 місяців — 22 129 грн
  • 1 рік — 41 110 грн

Вантажні автомобілі:

  • 15 днів — 2 598 грн
  • 1 місяць — 3 794 грн
  • 3 місяці — 9 222 грн
  • 6 місяців — 17 019 грн
  • 1 рік — 32 196 грн

Мотоцикли:

  • 15 днів — 494 грн
  • 1 місяць — 674 грн
  • 3 місяці — 1 574 грн
  • 6 місяців — 2 878 грн
  • 1 рік — 4 497 грн

Це підвищення покликане врахувати поточну економічну ситуацію та забезпечити достатні страхові покриття для українських автовласників під час їх перебування в країнах Європи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Давид Арахамія про зміну процедури звільнення корупціонерів від в’язниці: «Фінальна версія все одно буде проходити «залік» від міжнародників»

«Депутати взагалі не піднімали питання угоди зі слідством в корупційних правопорушеннях – це надійшло від наших партнерів у рамках зобов’язань Ukraine Facility Plan» - Давид Арахамія.

Всеволода Князєва вирішили звільнити з посади судді Верховного Суду за вчинення корупційного правопорушення

«Квартирна проблема» колишнього голови Верховного Суду не викликала співчуття у членів Вищої ради правосуддя, окрім Романа Маселка та Дмитра Лук’янова.

Поліція зможе затримувати осіб за допомогою електрошокерів – Кабмін погодив законопроект

Поліцейським дозволять використовувати електрошокери до осіб, які намагаються уникнути затримання.

Замовити техніку та інші товари з-за кордону стане дорожче – Кабмін схвалив оподаткування посилок від 45 євро

Посилки від 45 євро будуть оподатковуватися.

Кабмін схвалив зміни до бюджету щодо збільшення видатків на оборону майже на 500 млрд грн і законопроект про підвищення податків

Видатки на оборону з бюджету підвищать майже на 500 млрд грн, а також підвищать податки – Кабмін схвалив зміни.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва