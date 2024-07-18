В Україні знову подорожчають поліси «Зелена картка»: відомі нові ціни

З 19 липня 2024 року в Україні зросте вартість полісів «Зелена картка» — обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території країн Європи. Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) оголосило про підвищення вартості на 5%.
МТСБУ опублікувало нові тарифи:
Легкові автомобілі (пасажиромісткістю до 9 осіб та масою до 3500 кг):
Автобуси:
Вантажні автомобілі:
Мотоцикли:
Це підвищення покликане врахувати поточну економічну ситуацію та забезпечити достатні страхові покриття для українських автовласників під час їх перебування в країнах Європи.
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