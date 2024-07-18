В Україні знову подорожчають поліси «Зелена картка»: відомі нові ціни

МТСБУ підвищує вартість полісів «Зелена картка».

З 19 липня 2024 року в Україні зросте вартість полісів «Зелена картка» — обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території країн Європи. Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) оголосило про підвищення вартості на 5%.

МТСБУ опублікувало нові тарифи:

Легкові автомобілі (пасажиромісткістю до 9 осіб та масою до 3500 кг):

15 днів — 1 214 грн

1 місяць — 1 934 грн

3 місяці — 5 217 грн

6 місяців — 10 120 грн

1 рік — 13 493 грн

Автобуси:

15 днів — 4 542 грн

1 місяць — 6 342 грн

3 місяці — 12 639 грн

6 місяців — 22 129 грн

1 рік — 41 110 грн

Вантажні автомобілі:

15 днів — 2 598 грн

1 місяць — 3 794 грн

3 місяці — 9 222 грн

6 місяців — 17 019 грн

1 рік — 32 196 грн

Мотоцикли:

15 днів — 494 грн

1 місяць — 674 грн

3 місяці — 1 574 грн

6 місяців — 2 878 грн

1 рік — 4 497 грн

Це підвищення покликане врахувати поточну економічну ситуацію та забезпечити достатні страхові покриття для українських автовласників під час їх перебування в країнах Європи.

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