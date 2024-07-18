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Поліція зможе затримувати осіб за допомогою електрошокерів – Кабмін погодив законопроект

16:57, 18 липня 2024
Поліцейським дозволять використовувати електрошокери до осіб, які намагаються уникнути затримання.
Поліція зможе затримувати осіб за допомогою електрошокерів – Кабмін погодив законопроект
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Представники поліції зможуть застосовувати електрошокери до людей, які намагаються уникнути затримання. Відповідний законопроект, розроблений МВС, 18 липня схвалив Кабмін. Як вказав заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, це законопроект «Про внесення змін до статті 45 Закону України «Про Національна поліція України» щодо вдосконалення правових підстав і особливостей застосування спеціальних засобів».

Так, до статті 45 (застосування спеціальних засобів) у пункті 6 пропонується додати три підстави для застосування електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії, а саме:

  • під час затримання особи, яка підозрюється в учиненні кримінального правопорушення та чинить опір або намагається втекти;
  • під час затримання особи, яка чинить фізичну протидію поліцейському;
  • під час затримання особи, яка намагається втекти з-під варти.

Нагадаємо, що затримувати і доставляти осіб, які порушують законодавство про військовий облік та мобілізацію, до ТЦК може лише поліція.

Станом на сьогодні в чинному Законі є лише дві підстави для застосування електрошокерів поліцейськими:

  • для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною;
  • для відбиття нападу тварини, що загрожує життю або здоров’ю особи чи поліцейського.

Розширення законодавчих підстав застосування електрошокерів поліцейськими зумовлено тим, що цей спеціальний пристрій під час використання у виключних випадках дозволяє суттєво зменшити ризик травмування правопорушника або настання летального наслідку, на відміну від використання вогнепальної зброї.

При цьому запропоновано ввести заборону поліцейським використовувати електрошокові пристрої в ділянках голови, шиї та статевих органів.

Автор: Наталя Мамченко 

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