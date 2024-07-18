Скелет динозавра Апекса продали на аукціоні за рекордні $44,6 млн

Скелет стегозавра став найдорожчою скам’янілістю в історії.

Джерело фото: BBC

У Нью-Йорку скелет великого динозавра було продано на аукціоні за 44,6 млн доларів, що стало найбільшою сумою, яку коли-небудь платили за скам’янілість. Про це повідомляє BBC.

Рослиноїдний стегозавр на ім'я Апекс мав 3,4 метра заввишки та 8,3 метра завдовжки від носа до хвоста. Він є одним із найповніших скелетів, коли-небудь знайдених. Скелет було продано анонімному покупцеві, який зазначив, що Апекс народився в Америці і залишиться в Америці.

Апекс був випадково виявлений палеонтологом у 2022 році поблизу однойменного містечка у західному американському штаті Колорадо. За даними аукціонного дому, скам'янілість перевищила оцінку перед продажем більш ніж в 11 разів.

Вважається, що Апекс блукав планетою близько 150 мільйонів років тому під час пізнього юрського періоду.

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