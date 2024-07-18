Вчені створили пігулку від старіння, яка подовжує життя на 25%: почалися тести на людях

Попередні дані свідчать про те, що прийом препарату є безпечним.

Препарат бореться зі старінням, знищуючи білки, що викликають старіння. Дослідження на гризунах показали, що вони рідше хворіли на рак, а їхній стан м'язів та шерсті покращився. Ліки збільшили тривалість життя лабораторних тварин майже на 25%, і вчені сподіваються, що цей препарат може уповільнити старіння людини. Наразі препарат тестують на людях, повідомляє BBC.

Мишей, які отримували препарат, називали «бабусями-супермоделями» через їхній молодий вигляд. Вони були здоровішими, сильнішими та рідше хворіли на рак, ніж їхні однолітки, які не отримували лікування.

Препарат вже проходить випробування на людях, але його ефективність у боротьбі зі старінням поки що невідома. Нині галузь досліджень старіння процвітає, оскільки дослідники намагаються розкрити та маніпулювати молекулярними процесами старіння. Команда з Лабораторії медичних наук MRC Імперського коледжу Лондона та медичної школи Duke-NUS у Сінгапурі вивчала білок під назвою інтерлейкін-11. Його рівень зростає в організмі людини з віком, сприяючи запаленню, і він активує декілька біологічних механізмів, що контролюють темпи старіння.

Випробування ще не завершені, але попередні дані свідчать про те, що прийом препарату є безпечним.

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