От 204 тысяч до 204 млн грн: какие штрафы будут введены для коррупционеров в случае заключения соглашений о признании виновности

Заключение соглашений о признании виновности для разоблачения более высокопоставленных коррупционеров – Рада приняла за основу законопроект Кабмина.

Для коррупционеров будут введены соглашения о признании виновности с уплатой штрафов в качестве дополнительного наказания.

18 июля Верховная Рада одобрила за основу законопроект 11340 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс о повышении эффективности заключения соглашений о признании виновности. Изменения касаются соглашений по уголовным производствам в отношении коррупционных и связанных с коррупцией уголовных правонарушений.

Как указывает правительство в лице Минюста, внесение соответствующего законопроекта предусмотрено Планом Украины Ukraine Facility, за реализацию которого Украина будет получать средства от ЕС.

Следовательно, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», предлагается дополнить ч. 3 статьи 53 Уголовного кодекса положениями, предусматривающими исключительно в отношении коррупционных правонарушений, правонарушений, связанных с коррупцией, применять штраф как дополнительное наказание в случае заключения соглашения о признании виновности в случаях, когда такое наказание не предусмотрено в санкции статьи. В таком случае размер штрафа определяется в следующих пределах:

1) от 204 тысяч грн до 2,04 млн грн – в случае совершения уголовного проступка;

2) от 2,057 млн ​​до 20,4 млн грн – в случае совершения нетяжкого преступления;

3) от 20,417 млн ​​до 102 млн грн – в случае совершения тяжкого преступления;

4) от 102 млн грн до 204 млн грн – в случае совершения особо тяжкого преступления.

Также предлагается дополнить УК статьей 69-2, предусматривающей, что при разоблачении подозреваемым или обвиняемым другого лица в совершении коррупционного уголовного правонарушения, уголовного правонарушения, связанного с коррупцией, если информация о совершении таким лицом уголовного правонарушения будет подтверждена при условии полного или частичного (с учетом характера и степени участия лица в совершении преступления) возмещения подозреваемым или обвиняемым причиненного ущерба или причиненного вреда (если такой ущерб или вред был причинен), суд может принять решение об утверждении соглашения о признании виновности, в случае, если сторонами согласовано наказание в виде лишения свободы ниже самого низкого предела, установленного в санкции статьи (части статьи) Особой части УК. При этом в случае назначения такой меры наказания лицо не может быть освобождено от его отбывания с испытанием на основании статьи 75 УК.

Кроме того, предлагается дополнить статью 75 УК положениями, которыми установить, что в уголовных производствах по коррупционным правонарушениям, правонарушениям, связанным с коррупцией, суд принимает решение об освобождении от отбывания наказания с испытанием в случае утверждения соглашения о признании виновности, если сторонами соглашения согласовано освобождение от отбывания наказания в виде лишения свободы сроком не более 8 лет или иного более мягкого наказания с испытанием. Испытательный срок в таком случае устанавливается судом продолжительностью от 2 до 6 лет.

Изменениями в статью 77 УК к перечню дополнительных наказаний, которые могут быть применены, добавлены наказания в виде конфискации имущества.

Изменениями к статье 89 УК предлагается срок погашения судимости для лиц, освобожденных от отбывания наказания на основании абзаца 2 части 2 статьи 75 УК в редакции проекта, определять с момента оглашения приговора суда и если с этого времени лицо в течение шести лет не совершит нового уголовного правонарушения . Если на момент окончания такого 6-летнего срока лицо не отбыло дополнительное наказание, оно признается не имеющим судимости после отбытия этого дополнительного наказания.

Изменениями к статье 469 УПК предлагается предусмотреть возможность заключения соглашения по особо тяжким преступлениям, отнесенным к подследственности НАБУ, при условии полного или частичного (с учетом характера и степени участия лица в совершении преступления) возмещения подозреваемым или обвиняемым причиненного ущерба или причиненного ущерба (если такие или вред были причинены).

Кроме того, предполагается, что в уголовных производствах по коррупционным уголовным правонарушениям, уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией, заключение соглашения о признании виновности между прокурором и подозреваемым или обвиняемым будет согласовываться:

1) в уголовном производстве по тяжкому преступлению – по согласованию с руководителем органа прокуратуры или его заместителем;

2) в уголовном производстве относительно особо тяжкого преступления – по согласованию с Генпрокурором (исполняющим обязанности Генпрокурора) или его заместителем.

В уголовных производствах по тяжкому, особо тяжкому преступлению, отнесенному к подследственности НАБУ заключение соглашения о признании я виновности между прокурором и подозреваемым или обвиняемым осуществляется:

1) в уголовном производстве по тяжкому преступлению, отнесенному к подследственности НАБУ, – по согласованию с руководителем САП (исполняющим обязанности руководителя САП) или заместителем руководителя САП;

2) в уголовном производстве относительно особо тяжкого преступления, отнесенного к подследственности НАБУ, – по согласованию с руководителем САП.

Также предлагается внесение изменений в статью 474 УПК Украины об установлении возможности продления судебного производства в общем порядке, если судом в утверждении соглашения о признании виновности было отказано, а стороны уголовного производства против этого не возражают.

Кроме того, предлагается предоставить возможность сторонам уголовного производства вносить изменения в заключенное соглашение до момента удаления суда в совещательную комнату, а также предусмотреть, что повторное обращение с соглашением в одном уголовном производстве допускается единовременно в случае устранения оснований, на основании которых суд отказал в утверждении такой сделки.

В случае повторного отказа судом в утверждении соглашения, следующее обращение с соглашением в этом уголовном производстве не допускается.

В своем заключении Комитет отметил, что «коррупция как явление представляет серьезную угрозу верховенству права, демократии и правам человека, а также разрушает надлежащее государственное управление. Для предотвращения коррупционных проявлений, достижения значительного прогресса в предотвращении и противодействии коррупции, обеспечения слаженности и системности антикоррупционной деятельности всех государственных органов возникла необходимость в совершенствовании института соглашений о признании виновности в коррупционных уголовных правонарушениях».

В то же время, было отмечено и некоторые положения основного законопроекта, на которые необходимо обратить внимание во время его подготовки ко второму чтению. В частности, речь идет об исключении организаторов уголовного правонарушения из числа лиц, с которыми может быть заключено соглашение о признании виновности между прокурором и подозреваемым или обвиняемым.

Следует отметить, что к данному законопроекту поданы два альтернативных – от народного депутата Максима Павлюка («Слуга народа») и Ярослава Юрчишина и Александры Устиновой («Голос»).

Автор: Наталя Мамченко

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