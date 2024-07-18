Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

От 204 тысяч до 204 млн грн: какие штрафы будут введены для коррупционеров в случае заключения соглашений о признании виновности

12:41, 18 июля 2024
Заключение соглашений о признании виновности для разоблачения более высокопоставленных коррупционеров – Рада приняла за основу законопроект Кабмина.
От 204 тысяч до 204 млн грн: какие штрафы будут введены для коррупционеров в случае заключения соглашений о признании виновности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для коррупционеров будут введены соглашения о признании виновности с уплатой штрафов в качестве дополнительного наказания.

18 июля Верховная Рада одобрила за основу законопроект 11340 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс о повышении эффективности заключения соглашений о признании виновности. Изменения касаются соглашений по уголовным производствам в отношении коррупционных и связанных с коррупцией уголовных правонарушений.

Как указывает правительство в лице Минюста, внесение соответствующего законопроекта предусмотрено Планом Украины Ukraine Facility, за реализацию которого Украина будет получать средства от ЕС.

Следовательно, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», предлагается дополнить ч. 3 статьи 53 Уголовного кодекса положениями, предусматривающими исключительно в отношении коррупционных правонарушений, правонарушений, связанных с коррупцией, применять штраф как дополнительное наказание в случае заключения соглашения о признании виновности в случаях, когда такое наказание не предусмотрено в санкции статьи. В таком случае размер штрафа определяется в следующих пределах:

1) от 204 тысяч грн до 2,04 млн грн – в случае совершения уголовного проступка;

2) от 2,057 млн ​​до 20,4 млн грн – в случае совершения нетяжкого преступления;

3) от 20,417 млн ​​до 102 млн грн – в случае совершения тяжкого преступления;

4) от 102 млн грн до 204 млн грн – в случае совершения особо тяжкого преступления.

Также предлагается дополнить УК статьей 69-2, предусматривающей, что при разоблачении подозреваемым или обвиняемым другого лица в совершении коррупционного уголовного правонарушения, уголовного правонарушения, связанного с коррупцией, если информация о совершении таким лицом уголовного правонарушения будет подтверждена при условии полного или частичного (с учетом характера и степени участия лица в совершении преступления) возмещения подозреваемым или обвиняемым причиненного ущерба или причиненного вреда (если такой ущерб или вред был причинен), суд может принять решение об утверждении соглашения о признании виновности, в случае, если сторонами согласовано наказание в виде лишения свободы ниже самого низкого предела, установленного в санкции статьи (части статьи) Особой части УК. При этом в случае назначения такой меры наказания лицо не может быть освобождено от его отбывания с испытанием на основании статьи 75 УК.

Кроме того, предлагается дополнить статью 75 УК положениями, которыми установить, что в уголовных производствах по коррупционным правонарушениям, правонарушениям, связанным с коррупцией, суд принимает решение об освобождении от отбывания наказания с испытанием в случае утверждения соглашения о признании виновности, если сторонами соглашения согласовано освобождение от отбывания наказания в виде лишения свободы сроком не более 8 лет или иного более мягкого наказания с испытанием. Испытательный срок в таком случае устанавливается судом продолжительностью от 2 до 6 лет.

Изменениями в статью 77 УК к перечню дополнительных наказаний, которые могут быть применены, добавлены наказания в виде конфискации имущества.

Изменениями к статье 89 УК предлагается срок погашения судимости для лиц, освобожденных от отбывания наказания на основании абзаца 2 части 2 статьи 75 УК в редакции проекта, определять с момента оглашения приговора суда и если с этого времени лицо в течение шести лет не совершит нового уголовного правонарушения . Если на момент окончания такого 6-летнего срока лицо не отбыло дополнительное наказание, оно признается не имеющим судимости после отбытия этого дополнительного наказания.

Изменениями к статье 469 УПК предлагается предусмотреть возможность заключения соглашения по особо тяжким преступлениям, отнесенным к подследственности НАБУ, при условии полного или частичного (с учетом характера и степени участия лица в совершении преступления) возмещения подозреваемым или обвиняемым причиненного ущерба или причиненного ущерба (если такие или вред были причинены).

Кроме того, предполагается, что в уголовных производствах по коррупционным уголовным правонарушениям, уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией, заключение соглашения о признании виновности между прокурором и подозреваемым или обвиняемым будет согласовываться:

1) в уголовном производстве по тяжкому преступлению – по согласованию с руководителем органа прокуратуры или его заместителем;

2) в уголовном производстве относительно особо тяжкого преступления – по согласованию с Генпрокурором (исполняющим обязанности Генпрокурора) или его заместителем.

В уголовных производствах по тяжкому, особо тяжкому преступлению, отнесенному к подследственности НАБУ заключение соглашения о признании я виновности между прокурором и подозреваемым или обвиняемым осуществляется:

1) в уголовном производстве по тяжкому преступлению, отнесенному к подследственности НАБУ, – по согласованию с руководителем САП (исполняющим обязанности руководителя САП) или заместителем руководителя САП;

2) в уголовном производстве относительно особо тяжкого преступления, отнесенного к подследственности НАБУ, – по согласованию с руководителем САП.

Также предлагается внесение изменений в статью 474 УПК Украины об установлении возможности продления судебного производства в общем порядке, если судом в утверждении соглашения о признании виновности было отказано, а стороны уголовного производства против этого не возражают.

Кроме того, предлагается предоставить возможность сторонам уголовного производства вносить изменения в заключенное соглашение до момента удаления суда в совещательную комнату, а также предусмотреть, что повторное обращение с соглашением в одном уголовном производстве допускается единовременно в случае устранения оснований, на основании которых суд отказал в утверждении такой сделки.

В случае повторного отказа судом в утверждении соглашения, следующее обращение с соглашением в этом уголовном производстве не допускается.

В своем заключении Комитет отметил, что «коррупция как явление представляет серьезную угрозу верховенству права, демократии и правам человека, а также разрушает надлежащее государственное управление. Для предотвращения коррупционных проявлений, достижения значительного прогресса в предотвращении и противодействии коррупции, обеспечения слаженности и системности антикоррупционной деятельности всех государственных органов возникла необходимость в совершенствовании института соглашений о признании виновности в коррупционных уголовных правонарушениях».

В то же время, было отмечено и некоторые положения основного законопроекта, на которые необходимо обратить внимание во время его подготовки ко второму чтению. В частности, речь идет об исключении организаторов уголовного правонарушения из числа лиц, с которыми может быть заключено соглашение о признании виновности между прокурором и подозреваемым или обвиняемым.

Следует отметить, что к данному законопроекту поданы два альтернативных – от народного депутата Максима Павлюка («Слуга народа») и Ярослава Юрчишина и Александры Устиновой («Голос»).

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
От 204 тысяч до 204 млн грн: какие штрафы будут введены для коррупционеров в случае заключения соглашений о признании виновности

Заключение соглашений о признании виновности для разоблачения более высокопоставленных коррупционеров – Рада приняла за основу законопроект Кабмина.

Верховная Рада на фоне разговоров о дефолте приняла закон о праве приостановить выплаты по внешним долгам до 1 октября 2024 года

Бюджетный комитет Рады сначала рекомендовал законопроект Давида Арахамии, позволявший сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению еврооблигаций более 10 млрд долл. США до конца 2027 года, но затем передумал и рекомендовал другой – о возможности остановить выплаты только до 1 октября 2024 года.

Верховная Рада приняла закон о повышении цены на бензин и газ

Парламент принял закон о повышении акцизного налога на топливо.

Антикоррупционный комитет Рады назвал коррупционным законопроект Кабмина о заключении соглашений со следствием

Специализированная антикоррупционная прокуратура также выступила против законопроекта о разоблачении более «мелкими» коррупционерами более высокопоставленных взяточников в редакции Кабмина.

Верховная Рада примет чрезвычайную меру – предоставит Кабмину право приостановить выплаты по внешнему государственному долгу

Через час после публикации этой информации Роксолана Пидласа уточнила, что «на повторном заседании комитета рекомендовали правительственный 11396, который будет иметь идентичное содержание плюс ограничили право Кабмина приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года».

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва