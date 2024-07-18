Нацбанк заявил о готовности принять меры для обеспечения стабильности валютного рынка

Нацбанк предупреждает о возможных рисках для валютного рынка из-за ослабления гривны.

Национальный банк Украины заявил, что темпы ослабления гривны за последние недели могут создать дополнительные риски для стабильности валютного рынка и ценовой стабильности. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ответ Нацбанка.

«Поэтому Национальный банк готов принять надлежащие меры для обеспечения устойчивости валютного рынка, необходимых для дальнейшего обеспечения ценовой стабильности», - говорится в сообщении.

Также указано, что в центре внимания, что предыдущая курсовая динамика, несмотря на определенное ослабление гривны, согласовывалась с целью обеспечения умеренной инфляции, которая в июне приблизилась к целевому уровню 5%.

Ослабление курса гривны регулятор связывает с несколькими факторами, в частности с расширением чистого спроса на валюту в течение последних двух месяцев из-за увеличения бюджетных расходов, майскую валютную либерализацию и временное уменьшение предложения валюты аграрным сектором. Последний фактор объясняется исчерпанием прошлогоднего урожая и изменениями в регулировании сроков расчетов за экспорт аграрной продукции.

Нацбанк также отметил существование предпосылок для стабилизации валютного рынка в ближайшее время. Ожидается, что валюта от продажи нового урожая начнет поступать, а функционирование морского коридора будет способствовать активному экспорту. Кроме того, уже в этом месяце ожидаются поступления $3,9 млрд от США, что позволит международным резервам Украины снова превысить уровень $40 млрд.

17 июля НБУ опустил официальный курс гривны на 20,5 копеек до нового исторического минимума - 41,4627 грн/$1. С начала июля гривна обесценилась на 92,5 копеек, что значительно больше, чем в июне (3 коп.) и мае (90 коп.). С начала 2024 года доллар подорожал по официальному курсу на 9,1%, а со времени перехода Нацбанка к режиму управляемой гибкости 3 октября 2023 года - на 13,4%.

НБУ также пояснил, что майское ослабление гривны было обусловлено ростом правительственных расходов после получения внешнего финансирования и введением значительного пакета валютных смягчений.

Согласно обновленному консенсус-прогнозу Центра экономической стратегии, прогноз курса гривны на конец года был снижен с 40,5 грн/$1 до около 42 грн/$1. Прогноз среднегодового курса также ухудшился с 38,7 грн/$1 до 40,1 грн/$1.

Инфляция в годовом измерении в июне увеличилась до 4,8% с 3,3% в мае, по данным Госстата.

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