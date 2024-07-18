Практика судов
  1. В Украине

Нацбанк заявил о готовности принять меры для обеспечения стабильности валютного рынка

12:49, 18 июля 2024
Нацбанк предупреждает о возможных рисках для валютного рынка из-за ослабления гривны.
Нацбанк заявил о готовности принять меры для обеспечения стабильности валютного рынка
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины заявил, что темпы ослабления гривны за последние недели могут создать дополнительные риски для стабильности валютного рынка и ценовой стабильности. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ответ Нацбанка.

«Поэтому Национальный банк готов принять надлежащие меры для обеспечения устойчивости валютного рынка, необходимых для дальнейшего обеспечения ценовой стабильности», - говорится в сообщении.

Также указано, что в центре внимания, что предыдущая курсовая динамика, несмотря на определенное ослабление гривны, согласовывалась с целью обеспечения умеренной инфляции, которая в июне приблизилась к целевому уровню 5%.

Ослабление курса гривны регулятор связывает с несколькими факторами, в частности с расширением чистого спроса на валюту в течение последних двух месяцев из-за увеличения бюджетных расходов, майскую валютную либерализацию и временное уменьшение предложения валюты аграрным сектором. Последний фактор объясняется исчерпанием прошлогоднего урожая и изменениями в регулировании сроков расчетов за экспорт аграрной продукции.

Нацбанк также отметил существование предпосылок для стабилизации валютного рынка в ближайшее время. Ожидается, что валюта от продажи нового урожая начнет поступать, а функционирование морского коридора будет способствовать активному экспорту. Кроме того, уже в этом месяце ожидаются поступления $3,9 млрд от США, что позволит международным резервам Украины снова превысить уровень $40 млрд.

17 июля НБУ опустил официальный курс гривны на 20,5 копеек до нового исторического минимума - 41,4627 грн/$1. С начала июля гривна обесценилась на 92,5 копеек, что значительно больше, чем в июне (3 коп.) и мае (90 коп.). С начала 2024 года доллар подорожал по официальному курсу на 9,1%, а со времени перехода Нацбанка к режиму управляемой гибкости 3 октября 2023 года - на 13,4%.

НБУ также пояснил, что майское ослабление гривны было обусловлено ростом правительственных расходов после получения внешнего финансирования и введением значительного пакета валютных смягчений.

Согласно обновленному консенсус-прогнозу Центра экономической стратегии, прогноз курса гривны на конец года был снижен с 40,5 грн/$1 до около 42 грн/$1. Прогноз среднегодового курса также ухудшился с 38,7 грн/$1 до 40,1 грн/$1.

Инфляция в годовом измерении в июне увеличилась до 4,8% с 3,3% в мае, по данным Госстата.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
От 204 тысяч до 204 млн грн: какие штрафы будут введены для коррупционеров в случае заключения соглашений о признании виновности

Заключение соглашений о признании виновности для разоблачения более высокопоставленных коррупционеров – Рада приняла за основу законопроект Кабмина.

Верховная Рада на фоне разговоров о дефолте приняла закон о праве приостановить выплаты по внешним долгам до 1 октября 2024 года

Бюджетный комитет Рады сначала рекомендовал законопроект Давида Арахамии, позволявший сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению еврооблигаций более 10 млрд долл. США до конца 2027 года, но затем передумал и рекомендовал другой – о возможности остановить выплаты только до 1 октября 2024 года.

Верховная Рада приняла закон о повышении цены на бензин и газ

Парламент принял закон о повышении акцизного налога на топливо.

Антикоррупционный комитет Рады назвал коррупционным законопроект Кабмина о заключении соглашений со следствием

Специализированная антикоррупционная прокуратура также выступила против законопроекта о разоблачении более «мелкими» коррупционерами более высокопоставленных взяточников в редакции Кабмина.

Верховная Рада примет чрезвычайную меру – предоставит Кабмину право приостановить выплаты по внешнему государственному долгу

Через час после публикации этой информации Роксолана Пидласа уточнила, что «на повторном заседании комитета рекомендовали правительственный 11396, который будет иметь идентичное содержание плюс ограничили право Кабмина приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года».

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва