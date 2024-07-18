Верховная Рада на фоне разговоров о дефолте приняла закон о праве приостановить выплаты по внешним долгам до 1 октября 2024 года

Бюджетный комитет Рады сначала рекомендовал законопроект Давида Арахамии, позволявший сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению еврооблигаций более 10 млрд долл. США до конца 2027 года, но затем передумал и рекомендовал другой – о возможности остановить выплаты только до 1 октября 2024 года.

Комитет Верховной Рады по бюджету за один день, 18 июля, принял два различных решения по законопроектам, которыми предлагается приостановить осуществление платежей по долговым обязательствам Украины.

Так, сначала Комитет рекомендовал принять сразу в целом как закон законопроект 11396-1, который внес накануне, 17 июля, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Им, по словам Роксоланы Пидласы, предлагается, во-первых, разрешить Кабмину осуществить реструктуризацию гарантированного государством долга бывшего Укравтодора. Это связано с тем, что «к сожалению» самостоятельно такую ​​реструктуризацию Агентство восстановления сделать не может, что создает прямой риск для государственного бюджета. Речь идет о серии еврооблигаций 2021 года на общую сумму 700 млн долларов и процентах.

Во-вторых, предлагалось предоставить право Кабмину временного приостановить выплаты по внешнему государственному долгу.

Фактически это потребуется, если официальная договоренность о реструктуризации долга Украины не будет достигнута до 10 августа, когда наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году.

Как указала Пидласа, этот проект является важным элементом реструктуризации, которая позволит «сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению суверенных еврооблигаций более 10 млрд долл. США до конца 2027 года».

Однако уже через несколько часов она сообщила, что бюджетный Комитет Рады собрался снова и рекомендовал другой проект 11396, авторства Кабмина.

По второму проекту конечный срок временной остановки осуществления платежей по долговым обязательствам или гарантийным обязательствам государства будет установлен только до 1 октября 2024 года.

Финальная версия законопроекта по реструктуризации пока неизвестна, ведь в формулировке Комитета говорится, что законопроект Кабмина 11396 нужно принять в целом как закон с учетом предложений по его дополнению всеми новыми положениями законопроекта Давида Арахамии №11396-1 (не предусмотренными в законопроекте 11396) с заменой слов «вправе принимать решение о временной остановке осуществления платежей» словами и цифрами «вправе до 1 октября 2024 года принимать решение о временной остановке осуществления платежей» и внесении необходимых технико-юридических правок».

Напомним, как ранее писало издание The Economist в статье «У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта», Украина нуждается в списании долга на сумму 12 миллиардов долларов в период с 2024 по 2027 год. При отсутствии соглашения у Украины есть два варианта: договориться о продлении замораживания выплат по долгу или объявить дефолт.

Председатель Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев по поводу дефолта указал, что не исключает, что стороны из-за нехватки времени могут физически не успеть зафиксировать соглашение вовремя 1 августа, а сделают это, например, 1 сентября.

«В таком случае это может быть определенно отражено рейтинговыми агентствами как технический дефолт. Но опять же – принципиально ничего не меняется», отмечал он.

Вместе с тем, если взять только еврооблигации, то в ближайшие 4 года (2024-2027 годы) Украина должна выплатить около 13,5 млрд долларов процентов и тела кредита из них, в том числе в 2024 году - 4,5 млрд долларов (первые выплаты должны быть уже в сентябре 2024 г.).

Таких средств нет в бюджете, как бы ни хотелось этого кредиторам, и, конечно, они это тоже понимают, отмечал Гетманцев.

По данным бюджетного Комитета, расходы по погашению государственного долга за I полугодие 2024 года составили 259,15 млрд грн, на обслуживание государственного долга – 132,8 млрд грн.

Ниже приводим оба вывода бюджетного Комитета Рады за 18 июля.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.