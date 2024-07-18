Когда военнослужащие могут выйти на пенсию

Военные, защищающие Украину, имеют право на пенсию по выслуге лет.

Фото: armyinform.com.ua

Военнослужащие, посвятившие армии большую часть своей жизни или длительное время служившие в других силовых структурах, имеют право на пенсию по выслуге лет. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Для расчета пенсии применяется специальный закон «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», согласно которому такая пенсия назначается:

независимо от возраста – при наличии 25 лет военной выслуги, а летчикам и подводникам – при наличии 20 лет;

в 45 лет – если на день увольнения в этом возрасте военный имеет не менее 25 лет общего стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев – календарной выслуги;

в 45 лет – если на время увольнения у военного есть 20 лет выслуги независимо от общего стажа.

По словам эксперта, отдельные виды службы могут засчитываться в выслугу лет в полуторном, двойном и даже тройном размере. К примеру, в тройном размере засчитываются периоды непосредственного роли в боевых действиях.

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