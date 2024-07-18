Когда военнослужащие могут выйти на пенсию

Военнослужащие, посвятившие армии большую часть своей жизни или длительное время служившие в других силовых структурах, имеют право на пенсию по выслуге лет. Об этом сообщает издание «На пенсии».
Для расчета пенсии применяется специальный закон «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», согласно которому такая пенсия назначается:
независимо от возраста – при наличии 25 лет военной выслуги, а летчикам и подводникам – при наличии 20 лет;
По словам эксперта, отдельные виды службы могут засчитываться в выслугу лет в полуторном, двойном и даже тройном размере. К примеру, в тройном размере засчитываются периоды непосредственного роли в боевых действиях.
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