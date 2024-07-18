Коли військовослужбовці можуть вийти на пенсію

Військові, які захищають Україну, мають право на пенсію за вислугою років.

Фото: armyinform.com.ua

Військовослужбовці, які присвятили армії більшу частину свого життя або тривалий час служили в інших силових структурах, мають право на пенсію за вислугою років. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Для розрахунку пенсії застосовується спеціальний закон «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», згідно з яким така пенсія призначається:

незалежно від віку – за наявності 25 років військової вислуги, а льотчикам та підводникам – за наявності 20 років;

у 45 років – якщо на день звільнення у цьому віці військовий має не менше 25 років загального стажу, з яких не менше 12 років і 6 місяців – календарної вислуги;

у 45 років – якщо на час звільнення у військового є 20 років вислуги незалежно від загального стажу.

За словами експерта, окремі види служби можуть зараховуватися у вислугу років в полуторному, подвійному і навіть потрійному розмірі. Наприклад, у потрійному розмірі зараховуються періоди безпосередньої участі у бойових діях.

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