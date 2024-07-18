Коли військовослужбовці можуть вийти на пенсію

Військовослужбовці, які присвятили армії більшу частину свого життя або тривалий час служили в інших силових структурах, мають право на пенсію за вислугою років. Про це повідомляє видання «На пенсії».
Для розрахунку пенсії застосовується спеціальний закон «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», згідно з яким така пенсія призначається:
За словами експерта, окремі види служби можуть зараховуватися у вислугу років в полуторному, подвійному і навіть потрійному розмірі. Наприклад, у потрійному розмірі зараховуються періоди безпосередньої участі у бойових діях.
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