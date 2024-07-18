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Урсула фон дер Ляєн підтримала створення загальноєвропейської системи ППО «Повітряний щит»

12:13, 18 липня 2024
Президентка Єврокомісії закликала до активізації зусиль у сфері оборонної політики ЄС.
Урсула фон дер Ляєн підтримала створення загальноєвропейської системи ППО «Повітряний щит»
Фото з відкритих джерел
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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка претендує на переобрання на цю посаду, запропонувала створити загальноєвропейську систему протиповітряної оборони. Про це вона заявила під час промови в Європейському парламенті, повідомляє «Європейська правда».

Фон дер Ляєн підкреслила необхідність активізації зусиль у сфері оборонної політики ЄС, включаючи створення окремої посади єврокомісара з оборони та збільшення інвестицій у цю сферу.

«Ми повинні створювати спільні європейські проєкти, наприклад, повноцінну систему протиповітряної оборони, «Повітряний щит». Не лише для захисту нашого повітряного простору, а й щоб послати чіткий і потужний сигнал єдності. Європейської єдності у сфері оборони», – зазначила фон дер Ляєн у своїй промові.

Ідея створення загальноєвропейської системи ППО має зміцнити безпеку та підвищити рівень співпраці між країнами Європейського Союзу в контексті оборонної політики.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі зустрівся з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час зустрічі було підписано безпекову угоду.

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