Урсула фон дер Ляйен поддержала создание общеевропейской системы ПВО «Воздушный щит»

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая претендует на переизбрание на эту должность, предложила создать общеевропейскую систему противовоздушной обороны. Об этом она заявила во время речи в Европейском парламенте, сообщает «Европейская правда».
Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость активизации усилий в сфере оборонной политики ЕС, включая создание отдельной должности еврокомиссара по обороне и увеличение инвестиций в эту сферу.
«Мы должны создавать совместные европейские проекты, например, полноценную систему противовоздушной обороны, «Воздушный щит». Не только для защиты нашего воздушного пространства, но и чтобы послать четкий и мощный сигнал единства. Европейского единства в сфере обороны», - отметила фон дер Ляйен в своей речи.
Идея создания общеевропейской системы ПВО должна укрепить безопасность и повысить уровень сотрудничества между странами Европейского Союза в контексте оборонной политики.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе встретился с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время встречи было подписано соглашение по безопасности.
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