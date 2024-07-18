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Урсула фон дер Ляйен поддержала создание общеевропейской системы ПВО «Воздушный щит»

12:13, 18 июля 2024
Президент Еврокомиссии призвала к активизации усилий в сфере оборонной политики ЕС.
Урсула фон дер Ляйен поддержала создание общеевропейской системы ПВО «Воздушный щит»
Фото из открытых источников
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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая претендует на переизбрание на эту должность, предложила создать общеевропейскую систему противовоздушной обороны. Об этом она заявила во время речи в Европейском парламенте, сообщает «Европейская правда».

Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость активизации усилий в сфере оборонной политики ЕС, включая создание отдельной должности еврокомиссара по обороне и увеличение инвестиций в эту сферу.

«Мы должны создавать совместные европейские проекты, например, полноценную систему противовоздушной обороны, «Воздушный щит». Не только для защиты нашего воздушного пространства, но и чтобы послать четкий и мощный сигнал единства. Европейского единства в сфере обороны», - отметила фон дер Ляйен в своей речи.

Идея создания общеевропейской системы ПВО должна укрепить безопасность и повысить уровень сотрудничества между странами Европейского Союза в контексте оборонной политики.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе встретился с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время встречи было подписано соглашение по безопасности.

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