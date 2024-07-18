Верховна Рада на фоні розмов про дефолт прийняла закон про право призупинити виплати за зовнішніми боргами до 1 жовтня 2024 року

Бюджетний комітет Ради спочатку рекомендував законопроект Давида Арахамії, який дозволяв заощадити на платежах з обслуговування та погашення єврооблігацій понад 10 млрд дол США до кінця 2027 року, але потім передумав і рекомендував інший – про можливість зупинити виплати лише до 1 жовтня 2024 року.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету за один день, 18 липня, ухвалив два різних рішення щодо законопроектів, якими пропонується призупинити здійснення платежів за борговими зобов'язаннями України.

Так, спочатку Комітет рекомендував прийняти відразу в цілому як закон законопроект 11396-1, який вніс напередодні, 17 липня, очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Ним, за словами Роксолани Підласи, пропонується, по-перше, дозволити Кабміну здійснити реструктуризацію гарантованого державою боргу колишнього Укравтодору. Це пов’язане із тим, що «на жаль» самостійно таку реструктуризацію Агентство відновлення зробити не в змозі, що створює прямий ризик для державного бюджету. Мова йде про серію єврооблігацій 2021 року на загальну суму 700 млн доларів і відсотки.

По-друге, пропонувалося надати право Кабміну тимчасового призупинити виплати по зовнішньому державному боргу.

Фактично, це буде потрібно, якщо офіційна домовленість щодо реструктуризації боргу України не буде досягнута до 10 серпня, коли наступить строк купонних виплат по одному з випусків державних єврооблігацій з погашенням в 2026 році.

Як вказала Підласа, цей проект є важливим елементом реструктуризації, яка дозволить «заощадити на платежах з обслуговування та погашення суверенних єврооблігацій понад 10 млрд дол США до кінця 2027 року».

Однак вже за кілька годин вона повідомила, що бюджетний Комітет Ради зібрався знов і рекомендував інший проект 11396, авторства Кабміну.

За другим проектом кінцевий термін тимчасового зупинення здійснення платежів за борговими зобов'язаннями чи гарантійними зобов'язаннями держави буде встановлено лише до 1 жовтня 2024 року.

Фінальна версія законопроекту щодо реструктуризації поки невідома, адже у формулюванні Комітету йдеться про те, що законопроект Кабміну 11396 треба прийняти в цілому як закон з урахуванням пропозицій щодо його доповнення всіма новими положеннями законопроекту Давида Арахамії №11396-1 (не передбаченими у законопроекті 11396) із заміною слів «має право приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення платежів» словами і цифрами «має право до 1 жовтня 2024 року приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення платежів» та внесення необхідних техніко-юридичних правок».

Нагадаємо, як раніше писало видання The Economist у статті «В України є місяць, щоб уникнути дефолту», Україна потребує списання боргу на суму 12 мільярдів доларів у період з 2024 по 2027 рік. За відсутності угоди Україна має два варіанти: домовитися про продовження заморожування виплат за боргом або оголосити дефолт.

Голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев щодо дефолту вказав, що не виключає, що сторони через брак часу можуть фізично не встигнути зафіксувати угоду вчасно 1 серпня, а зроблять це, наприклад, 1 вересня.

«В такому випадку це може бути певним чином відображено рейтинговими агентствами як технічний дефолт. Але знову ж таки – принципово нічого не змінюється», зазначав він.

Разом з тим, якщо взяти тільки єврооблігації, то у найближчі 4 роки (2024-2027 роки) Україна маємо виплатити близько 13,5 млрд доларів відсотків і тіла кредиту з них, в тому числі у 2024 році – 4,5 млрд. доларів (перші виплати мають бути вже у вересні 2024 року).

Таких коштів немає у бюджеті, як би не хотілось цього кредиторам, і, звісно, що вони це також розуміють, додав Гетманцев.

За даними бюджетного Комітету, витрати на погашення державного боргу за І півріччя 2024 року склали 259,15 млрд грн, на обслуговування державного боргу – 132,8 млрд грн.

Нижче наводимо обидва висновки бюджетного Комітету Ради за 18 липня.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.