Тарифи на комуналку в Україні зросли на 2,4% за рік – що подорожчало найбільше
За даними Державної служби статистики, в Україні за період із жовтня 2024 року по жовтень 2025 року тарифи на житлово-комунальні послуги зросли в середньому на 2,4%, тоді як річний рівень інфляції знизився з 11,9% у вересні до 10,9% у жовтні.
Не всі комунальні послуги дорожчали однаково. Найбільше зросла плата за управління багатоквартирними будинками — на 12,1%. Також підвищилися тарифи на:
- вивезення побутових відходів — на 6,7%;
- обслуговування та поточний ремонт житла — на 3,1%;
- централізоване водопостачання — на 0,7%;
- водовідведення (каналізація) — на 0,6%.
Ціни на електроенергію, природний газ, гарячу воду та опалення за цей період залишилися без змін.
Протягом 2025 року (з січня по жовтень) найбільше зросли тарифи на електроенергію — на 24,1%. Крім того, подорожчали:
- управління багатоквартирними будинками — на 14%;
- вивезення сміття — на 9%;
- утримання та ремонт житла — на 3,5%;
- водопостачання — на 0,7%;
- каналізація — на 0,6%.
