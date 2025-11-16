Тарифи на комуналку в Україні зросли на 2,4% за рік – що подорожчало найбільше

За даними Держстату, ціни на газ і опалення не змінилися.

За даними Державної служби статистики, в Україні за період із жовтня 2024 року по жовтень 2025 року тарифи на житлово-комунальні послуги зросли в середньому на 2,4%, тоді як річний рівень інфляції знизився з 11,9% у вересні до 10,9% у жовтні.

Не всі комунальні послуги дорожчали однаково. Найбільше зросла плата за управління багатоквартирними будинками — на 12,1%. Також підвищилися тарифи на:

вивезення побутових відходів — на 6,7%;

обслуговування та поточний ремонт житла — на 3,1%;

централізоване водопостачання — на 0,7%;

водовідведення (каналізація) — на 0,6%.

Ціни на електроенергію, природний газ, гарячу воду та опалення за цей період залишилися без змін.

Протягом 2025 року (з січня по жовтень) найбільше зросли тарифи на електроенергію — на 24,1%. Крім того, подорожчали:

управління багатоквартирними будинками — на 14%;

вивезення сміття — на 9%;

утримання та ремонт житла — на 3,5%;

водопостачання — на 0,7%;

каналізація — на 0,6%.

