  1. В Україні

Тарифи на комуналку в Україні зросли на 2,4% за рік – що подорожчало найбільше

14:29, 16 листопада 2025
За даними Держстату, ціни на газ і опалення не змінилися.
Тарифи на комуналку в Україні зросли на 2,4% за рік – що подорожчало найбільше
За даними Державної служби статистики, в Україні за період із жовтня 2024 року по жовтень 2025 року тарифи на житлово-комунальні послуги зросли в середньому на 2,4%, тоді як річний рівень інфляції знизився з 11,9% у вересні до 10,9% у жовтні.

Не всі комунальні послуги дорожчали однаково. Найбільше зросла плата за управління багатоквартирними будинками — на 12,1%. Також підвищилися тарифи на:

  • вивезення побутових відходів — на 6,7%;
  • обслуговування та поточний ремонт житла — на 3,1%;
  • централізоване водопостачання — на 0,7%;
  • водовідведення (каналізація) — на 0,6%.

Ціни на електроенергію, природний газ, гарячу воду та опалення за цей період залишилися без змін.

Протягом 2025 року (з січня по жовтень) найбільше зросли тарифи на електроенергію — на 24,1%. Крім того, подорожчали:

  • управління багатоквартирними будинками — на 14%;
  • вивезення сміття — на 9%;
  • утримання та ремонт житла — на 3,5%;
  • водопостачання — на 0,7%;
  • каналізація — на 0,6%.

