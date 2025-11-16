  1. В Украине

Тарифы на коммуналку в Украине выросли на 2,4% за год – что подорожало больше всего

14:29, 16 ноября 2025
По данным Госстата, цены на газ и отопление не изменились.
Тарифы на коммуналку в Украине выросли на 2,4% за год – что подорожало больше всего
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По данным Государственной службы статистики, в Украине за период с октября 2024 года по октябрь 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли в среднем на 2,4%, тогда как годовой уровень инфляции снизился с 11,9% в сентябре до 10,9% в октябре.

Не все коммунальные услуги дорожали одинаково. Больше всего выросла плата за управление многоквартирными домами — на 12,1%. Также повысились тарифы на:

  • вывоз бытовых отходов — на 6,7%;
  • обслуживание и текущий ремонт жилья — на 3,1%;
  • централизованное водоснабжение — на 0,7%;
  • водоотведение (канализация) — на 0,6%.

Цены на электроэнергию, природный газ, горячую воду и отопление за этот период остались без изменений.

В течение 2025 года (с января по октябрь) больше всего выросли тарифы на электроэнергию — на 24,1%. Кроме того, подорожали:

  • управление многоквартирными домами — на 14%;
  • вывоз мусора — на 9%;
  • содержание и ремонт жилья — на 3,5%;
  • водоснабжение — на 0,7%;
  • канализация — на 0,6%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

коммунальные услуги цены

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Моббинг на публичной службе: Верховный Суд закрыл гражданское производство по иску львовской юристки

КГС ВС признал, что жалоба на систематическое травлю (моббинг) от главы общины касается прохождения публичной службы, поэтому подлежит рассмотрению в административных судах.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]