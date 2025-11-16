Тарифы на коммуналку в Украине выросли на 2,4% за год – что подорожало больше всего

По данным Госстата, цены на газ и отопление не изменились.

По данным Государственной службы статистики, в Украине за период с октября 2024 года по октябрь 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли в среднем на 2,4%, тогда как годовой уровень инфляции снизился с 11,9% в сентябре до 10,9% в октябре.

Не все коммунальные услуги дорожали одинаково. Больше всего выросла плата за управление многоквартирными домами — на 12,1%. Также повысились тарифы на:

вывоз бытовых отходов — на 6,7%;

обслуживание и текущий ремонт жилья — на 3,1%;

централизованное водоснабжение — на 0,7%;

водоотведение (канализация) — на 0,6%.

Цены на электроэнергию, природный газ, горячую воду и отопление за этот период остались без изменений.

В течение 2025 года (с января по октябрь) больше всего выросли тарифы на электроэнергию — на 24,1%. Кроме того, подорожали:

управление многоквартирными домами — на 14%;

вывоз мусора — на 9%;

содержание и ремонт жилья — на 3,5%;

водоснабжение — на 0,7%;

канализация — на 0,6%.

