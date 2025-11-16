Тарифы на коммуналку в Украине выросли на 2,4% за год – что подорожало больше всего
По данным Государственной службы статистики, в Украине за период с октября 2024 года по октябрь 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли в среднем на 2,4%, тогда как годовой уровень инфляции снизился с 11,9% в сентябре до 10,9% в октябре.
Не все коммунальные услуги дорожали одинаково. Больше всего выросла плата за управление многоквартирными домами — на 12,1%. Также повысились тарифы на:
- вывоз бытовых отходов — на 6,7%;
- обслуживание и текущий ремонт жилья — на 3,1%;
- централизованное водоснабжение — на 0,7%;
- водоотведение (канализация) — на 0,6%.
Цены на электроэнергию, природный газ, горячую воду и отопление за этот период остались без изменений.
В течение 2025 года (с января по октябрь) больше всего выросли тарифы на электроэнергию — на 24,1%. Кроме того, подорожали:
- управление многоквартирными домами — на 14%;
- вывоз мусора — на 9%;
- содержание и ремонт жилья — на 3,5%;
- водоснабжение — на 0,7%;
- канализация — на 0,6%.
