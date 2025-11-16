  1. В Україні

14:47, 16 листопада 2025
За словами Гетманцева, збільшення чеків свідчить про вихід торгівлі з тіні, але резерв ще великий.
Українці пробили майже 900 млн чеків у жовтні: Гетманцев закликав покупців вимагати чеки
За 10 місяців 2025 року український бізнес провів через касові апарати (РРО/ПРРО) 8,64 мільярда чеків, що на 774 мільйони більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Це зростання становить 9,84%. У жовтні кількість чеків сягнула 896,28 мільйона, що на 9,9% більше, ніж торік.

Виторги також зросли: за 10 місяців вони склали 4,6 трильйона гривень, що на 1 трильйон гривень або 29,27% більше порівняно з 2024 роком. У жовтні виторг досяг 517 мільярдів гривень, збільшившись на 26,6%.

За словами Гетманцева, ці дані свідчать про поступовий вихід роздрібної торгівлі з тіні, але тіньові операції все ще залишаються значними, що створює великий резерв для наповнення бюджету. Він закликав податківців застосовувати ризико-орієнтований підхід під час перевірок, використовуючи дані системи обліку даних РРО (СОД РРО), та обов’язково застосовувати боді-камери для забезпечення прозорості й довіри.

Гетманцев також звернувся до покупців із закликом вимагати фіскальний чек. «Кожен чек — це зарплати військових, лікарів, вчителів, це дороги, інфраструктура, соціальні програми», — наголосив він.

бізнес податкова Данило Гетманцев

