Украинцы пробили почти 900 млн чеков в октябре: Гетманцев призвал покупателей требовать чеки

14:47, 16 ноября 2025
По словам Гетманцева, увеличение чеков свидетельствует о выходе торговли из тени, но резерв еще велик.
Украинцы пробили почти 900 млн чеков в октябре: Гетманцев призвал покупателей требовать чеки
За 10 месяцев 2025 года украинский бизнес провел через кассовые аппараты (РРО/ПРРО) 8,64 миллиарда чеков, что на 774 миллиона больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Этот рост составляет 9,84%. В октябре количество чеков достигло 896,28 миллиона, что на 9,9% больше, чем в прошлом году.

Выручка также выросла: за 10 месяцев она составила 4,6 триллиона гривен, что на 1 триллион гривен или 29,27% больше по сравнению с 2024 годом. В октябре выручка достигла 517 миллиардов гривен, увеличившись на 26,6%.

По словам Гетманцева, эти данные свидетельствуют о постепенном выходе розничной торговли из тени, но теневые операции все еще остаются значительными, что создает большой резерв для наполнения бюджета. Он призвал налоговиков применять риск-ориентированный подход при проверках, используя данные системы учета данных РРО (СОД РРО), и обязательно применять боди-камеры для обеспечения прозрачности и доверия.

Гетманцев также обратился к покупателям с призывом требовать фискальный чек. «Каждый чек — это зарплаты военных, врачей, учителей, это дороги, инфраструктура, социальные программы», — подчеркнул он.

