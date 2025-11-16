  1. В Україні

На Вінниччині затримали іноземців, які за $8000 переправляли військовозобов’язаного до Молдови

15:05, 16 листопада 2025
Троє іноземців організували нічний маршрут в обхід пунктів пропуску та отримали гроші від «клієнта» під час інструктажу.
На Вінниччині затримали іноземців, які за $8000 переправляли військовозобов’язаного до Молдови
На Вінниччині затримано трьох іноземців, які за $8000 організували незаконне переправлення військовозобов’язаного до Молдови. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, громадянка Румунії і двоє громадян Молдови запропонували військовозобов’язаному українцю організувати його незаконне переправлення через державний кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.

За влаштування справи виставили «тариф» – 8000 доларів.

Зокрема, вночі підозрювані власним автомобілем доправили «клієнта» з Вінниці до місця, де він мав незаконно перетнути кордон до Молдови.

Під час інструктажу та отримання від нього коштів спільників було затримано правоохоронним органами.

Іноземцям повідомлено про підозру та до суду скеровано клопотання про застосування стосовно них запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

За інкриміновані злочини передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

прокуратура хабар Вінниця мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

