В Винницкой области задержали иностранцев, которые за $8000 переправляли военнообязанного в Молдову

15:05, 16 ноября 2025
Трое иностранцев организовали ночной маршрут в обход пунктов пропуска и получили деньги от «клиента» во время инструктажа.
В Винницкой области задержаны трое иностранцев, которые за $8000 организовали незаконное переправление военнообязанного в Молдову. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, гражданка Румынии и двое граждан Молдовы предложили военнообязанному украинцу организовать его незаконное переправление через государственную границу в обход официальных пунктов пропуска.

За устройство дела выставили «тариф» – 8000 долларов.

В частности, ночью подозреваемые собственным автомобилем доставили «клиента» из Винницы к месту, где он должен был незаконно пересечь границу в Молдову.

Во время инструктажа и получения от него средств сообщники были задержаны правоохранительными органами.

Иностранцам сообщено о подозрении и в суд направлено ходатайство о применении в отношении них мер пресечения в виде содержания под стражей.

За инкриминируемые преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет.

прокуратура взятка Винница мобилизация военнообязанный пересечение границы

