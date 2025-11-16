На Полтавщині викрили двох жінок, які в Telegram писали, де локально працюють ТЦК

Інформацією Telegram-каналів користувалися чоловіки, які намагалися уникнути призову.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Викрито двох жінок із Полтави та Кременчука, які в Telegram-каналах поширювали інформацію про діяльність груп оповіщення ТЦК і поліції.

За даними обласної прокуратури, жінки систематично публікували відомості про місця проведення мобілізаційних заходів, використовуючи мобільні телефони. Один із чатів мав понад 50 тисяч підписників, інший — більше 30 тисяч. Цією інформацією користувалися чоловіки, які намагалися уникнути призову.

Обвинувальні акти направлено до судів. Жінкам висунуто обвинувачення за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.