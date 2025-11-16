  1. В Україні

На Полтавщині викрили двох жінок, які в Telegram писали, де локально працюють ТЦК

13:17, 16 листопада 2025
Інформацією Telegram-каналів користувалися чоловіки, які намагалися уникнути призову.
На Полтавщині викрили двох жінок, які в Telegram писали, де локально працюють ТЦК
Викрито двох жінок із Полтави та Кременчука, які в Telegram-каналах поширювали інформацію про діяльність груп оповіщення ТЦК і поліції.

За даними обласної прокуратури, жінки систематично публікували відомості про місця проведення мобілізаційних заходів, використовуючи мобільні телефони. Один із чатів мав понад 50 тисяч підписників, інший — більше 30 тисяч. Цією інформацією користувалися чоловіки, які намагалися уникнути призову.

Обвинувальні акти направлено до судів. Жінкам висунуто обвинувачення за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Полтава Кременчук Телеграм

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

У Раді пропонують спростити вступ ветеранів війни до Національної поліції

В парламенті зареєстрували законопроєкт, яким пропонується змінити порядок відбору кандидатів на службу в Національну поліцію.

Відшкодування моральної шкоди, що виникла внаслідок повітряних тривог: на що звернув увагу КЦС ВС

Тривоги, бомбардування та походи в укриття є підставою для відшкодування моральної шкоди.

«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

