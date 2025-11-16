  1. В Украине

В Полтавской области разоблачили двух женщин, которые в Telegram писали, где локально работают ТЦК

13:17, 16 ноября 2025
Информацией Telegram-каналов пользовались мужчины, которые пытались избежать призыва.
В Полтавской области разоблачили двух женщин, которые в Telegram писали, где локально работают ТЦК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Разоблачены две женщины из Полтавы и Кременчуга, которые в Telegram-каналах распространяли информацию о деятельности групп оповещения ТЦК и полиции.

По данным областной прокуратуры, женщины систематически публиковали сведения о местах проведения мобилизационных мероприятий, используя мобильные телефоны. Один из чатов имел более 50 тысяч подписчиков, другой — более 30 тысяч. Этой информацией пользовались мужчины, которые пытались избежать призыва.

Обвинительные акты направлены в суды. Женщинам предъявлено обвинение по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Полтава Кременчуг Телеграм

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Моббинг на публичной службе: Верховный Суд закрыл гражданское производство по иску львовской юристки

КГС ВС признал, что жалоба на систематическое травлю (моббинг) от главы общины касается прохождения публичной службы, поэтому подлежит рассмотрению в административных судах.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]