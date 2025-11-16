В Полтавской области разоблачили двух женщин, которые в Telegram писали, где локально работают ТЦК

Информацией Telegram-каналов пользовались мужчины, которые пытались избежать призыва.

Разоблачены две женщины из Полтавы и Кременчуга, которые в Telegram-каналах распространяли информацию о деятельности групп оповещения ТЦК и полиции.

По данным областной прокуратуры, женщины систематически публиковали сведения о местах проведения мобилизационных мероприятий, используя мобильные телефоны. Один из чатов имел более 50 тысяч подписчиков, другой — более 30 тысяч. Этой информацией пользовались мужчины, которые пытались избежать призыва.

Обвинительные акты направлены в суды. Женщинам предъявлено обвинение по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

