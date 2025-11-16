Кинув недопалок – заплати 3 тисяч євро: штрафи в Берліні підняли до 100 тисяч євро

Берлін посилив штрафи за незаконне викидання сміття.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На початку листопада 2025 року Сенат Берліна затвердив новий каталог штрафів за незаконне викидання сміття, значно посиливши покарання. Про це повідомляє Spiegel.

Документ, опублікований в офіційному віснику, спрямований на зменшення сміття на вулицях столиці Німеччини та стримування порушників. У багатьох категоріях штрафи зросли в рази, а дрібні порушення тепер можуть коштувати дорого.

За викидання сигаретних недопалків штраф підвищили з 80–120 євро до 250–3000 євро, хоча за рішенням працівників громадського порядку може застосовуватися попереджувальний штраф у 55 євро. Викинутий пластиковий пакет, стаканчик чи жувальна гумка тягнуть попереджувальний штраф 55 євро або офіційний — від 250 до 500 євро. За більшу кількість сміття штраф може сягати 5000 євро.

Скляні пляшки, осколки, цвяхи чи металеві відходи караються штрафом від 250 до 800 євро (раніше — від 75 євро). За папір, серветки чи пакування від фруктів передбачено попереджувальний штраф 30–40 євро або офіційний — 50–100 євро. Власники собак, які не прибирають за тваринами, сплатять 55 євро попередження або 100–350 євро штрафу, а відсутність пакетиків для прибирання коштуватиме 35–250 євро.

За викидання матраців, валіз, колясок, стільців чи шаф штрафи становлять 300–1500 євро. За кілька предметів або великі об’єкти, як-от душова кабіна чи каркас ліжка, — 1500–4000 євро, а за більші обсяги — до 11 000 євро. Незаконне позбуття електроприладів чи відходів зі шкідливими речовинами (мобільні телефони, телевізори, холодильники, прилади з азбестом, люмінесцентні лампи) коштуватиме 1000–15 000 євро (раніше — від 500 євро).

Штраф за викидання шин зріс удвічі: 700 євро за одну шину (до п’яти штук), а за більшу кількість — до 20 000 євро (раніше — 3000 євро). Легальна утилізація в пунктах BSR коштує 3–8 євро. Викидання фарб, батарей чи хімікатів може призвести до штрафу від 1200 до 100 000 євро.

Коробки з написами «Free» чи «Безкоштовно для доброго дому» вважаються адміністративним правопорушенням. Хоча передача речей вітається, влада критикує зловживання такими практиками.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.