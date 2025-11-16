Бросил окурок – заплати 3 тысячи евро: штрафы в Берлине подняли до 100 тысяч евро

Берлин ужесточил штрафы за незаконный выброс мусора.

В начале ноября 2025 года Сенат Берлина утвердил новый каталог штрафов за незаконный выброс мусора, значительно ужесточив наказание. Об этом сообщает Spiegel.

Документ, опубликованный в официальном вестнике, направлен на уменьшение мусора на улицах столицы Германии и сдерживание нарушителей. Во многих категориях штрафы выросли в разы, а мелкие нарушения теперь могут стоить дорого.

За выбрасывание сигаретных окурков штраф повысили с 80–120 евро до 250–3000 евро, хотя по решению сотрудников общественного порядка может применяться предупредительный штраф в 55 евро. Выброшенный пластиковый пакет, стаканчик или жевательная резинка влекут за собой предупредительный штраф в 55 евро или официальный — от 250 до 500 евро. За большее количество мусора штраф может достигать 5000 евро.

Стеклянные бутылки, осколки, гвозди или металлические отходы наказываются штрафом от 250 до 800 евро (ранее — от 75 евро). За бумагу, салфетки или упаковку от фруктов предусмотрен предупредительный штраф 30–40 евро или официальный — 50–100 евро. Владельцы собак, которые не убирают за животными, заплатят 55 евро предупреждения или 100–350 евро штрафа, а отсутствие пакетов для уборки будет стоить 35–250 евро.

За выбрасывание матрасов, чемоданов, колясок, стульев или шкафов штрафы составляют 300–1500 евро. За несколько предметов или крупные объекты, такие как душевая кабина или каркас кровати, — 1500–4000 евро, а за большие объемы — до 11 000 евро. Незаконное избавление от электроприборов или отходов с вредными веществами (мобильные телефоны, телевизоры, холодильники, приборы с асбестом, люминесцентные лампы) будет стоить 1000–15 000 евро (ранее — от 500 евро).

Штраф за выбрасывание шин вырос вдвое: 700 евро за одну шину (до пяти штук), а за большее количество — до 20 000 евро (ранее — 3000 евро). Легальная утилизация в пунктах BSR стоит 3–8 евро. Выбрасывание красок, батареек или химикатов может привести к штрафу от 1200 до 100 000 евро.

Коробки с надписями «Free» или «Бесплатно для хорошего дома» считаются административным правонарушением. Хотя передача вещей приветствуется, власти критикуют злоупотребление такими практиками.

