У Чехії знищили близько 53 тисячі птахів через спалах пташиного грипу

У Ланшкроуні утилізували курей і яйця, до робіт залучили 90 осіб, зокрема ув'язнених.

У Чехії через спалах пташиного грипу довелося утилізувати близько 53 тисяч курей і півнів, а також інкубаційні яйця на підприємстві Mach Drůbež у місті Ланшкроун. Про це повідомляє Radio Prague International.

Роботи з ліквідації розпочалися 13 листопада і завершилися 15 листопада. За цей час надзвичайники вивезли приблизно 180 тонн птиці. «Це була фізично дуже важка робота», — зазначив Лукаш Жейдлік із регіональної пожежної служби.

У процесі брали участь 90 осіб, зокрема 20 ув’язнених, а також представники чеської поліції, ветеринарної адміністрації та працівники компанії.

