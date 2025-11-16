  1. У світі

У Чехії знищили близько 53 тисячі птахів через спалах пташиного грипу

12:23, 16 листопада 2025
У Ланшкроуні утилізували курей і яйця, до робіт залучили 90 осіб, зокрема ув’язнених.
У Чехії знищили близько 53 тисячі птахів через спалах пташиного грипу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чехії через спалах пташиного грипу довелося утилізувати близько 53 тисяч курей і півнів, а також інкубаційні яйця на підприємстві Mach Drůbež у місті Ланшкроун. Про це повідомляє Radio Prague International.

Роботи з ліквідації розпочалися 13 листопада і завершилися 15 листопада. За цей час надзвичайники вивезли приблизно 180 тонн птиці. «Це була фізично дуже важка робота», — зазначив Лукаш Жейдлік із регіональної пожежної служби.

У процесі брали участь 90 осіб, зокрема 20 ув’язнених, а також представники чеської поліції, ветеринарної адміністрації та працівники компанії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Чехія тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

У Раді пропонують спростити вступ ветеранів війни до Національної поліції

В парламенті зареєстрували законопроєкт, яким пропонується змінити порядок відбору кандидатів на службу в Національну поліцію.

Відшкодування моральної шкоди, що виникла внаслідок повітряних тривог: на що звернув увагу КЦС ВС

Тривоги, бомбардування та походи в укриття є підставою для відшкодування моральної шкоди.

«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]