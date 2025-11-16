  1. В мире

В Чехии уничтожили около 53 тысяч птиц из-за вспышки птичьего гриппа

12:23, 16 ноября 2025
В Ланшкроуне утилизировали кур и яйца, к работам привлекли 90 человек, в том числе заключенных.
В Чехии из-за вспышки птичьего гриппа пришлось утилизировать около 53 тысяч кур и петухов, а также инкубационные яйца на предприятии Mach Drůbež в городе Ланшкроун. Об этом сообщает Radio Prague International.

Работы по ликвидации начались 13 ноября и завершились 15 ноября. За это время чрезвычайники вывезли примерно 180 тонн птицы. «Это была физически очень тяжелая работа», — отметил Лукаш Жейдлик из региональной пожарной службы.

В процессе участвовали 90 человек, в том числе 20 заключенных, а также представители чешской полиции, ветеринарной администрации и работники компании.

Чехия животные

