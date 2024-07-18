Нацбанк заявив про готовність вжити заходів для забезпечення стабільності валютного ринку

Нацбанк попереджає про можливі ризики для валютного ринку через послаблення гривні.

Національний банк України заявив, що темпи послаблення гривні за останні тижні можуть створити додаткові ризики для стабільності валютного ринку та цінової стабільності. Про це повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на відповідь Нацбанку.

«Тому Національний банк готовий вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку, необхідних для подальшого забезпечення цінової стабільності», - йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що у центрі уваги, що попередня курсова динаміка, попри певне послаблення гривні, узгоджувалася з метою забезпечення помірної інфляції, яка у червні наблизилась до цільового рівня 5%.

Послаблення курсу гривні регулятор пов'язує з кількома факторами, зокрема з розширенням чистого попиту на валюту протягом останніх двох місяців через збільшення бюджетних видатків, травневу валютну лібералізацію та тимчасове зменшення пропозиції валюти аграрним сектором. Останній фактор пояснюється вичерпанням торішнього врожаю та змінами в регулюванні строків розрахунків за експорт аграрної продукції.

Нацбанк також наголосив на існуванні передумов для стабілізації валютного ринку найближчим часом. Очікується, що валюта від продажу нового врожаю почне надходити, а функціонування морського коридору сприятиме активному експорту. Крім того, вже цього місяця очікуються надходження $3,9 млрд від США, що дозволить міжнародним резервам України знову перевищити рівень $40 млрд.

17 липня НБУ опустив офіційний курс гривні на 20,5 копійок до нового історичного мінімуму – 41,4627 грн/$1. Від початку липня гривня знецінилася на 92,5 копійок, що значно більше, ніж у червні (3 коп.) та травні (90 коп.). З початку 2024 року долар подорожчав за офіційним курсом на 9,1%, а з часу переходу Нацбанку до режиму керованої гнучкості 3 жовтня 2023 року – на 13,4%.

НБУ також пояснив, що травневе послаблення гривні було зумовлене зростанням урядових витрат після отримання зовнішнього фінансування та введенням значного пакета валютних пом'якшень.

Згідно з оновленим консенсус-прогнозом Центру економічної стратегії, прогноз курсу гривні на кінець року був знижений з 40,5 грн/$1 до близько 42 грн/$1. Прогноз середньорічного курсу також погіршився з 38,7 грн/$1 до 40,1 грн/$1.

Інфляція в річному вимірі у червні збільшилася до 4,8% з 3,3% у травні, за даними Держстату.

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