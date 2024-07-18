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Принятие закона об изменениях в процедуре освобождения коррупционеров от тюрьмы через соглашения со следствием – это требование международных партнеров

14:15, 18 июля 2024
Законопроект об изменениях в процедуре по освобождению коррупционеров путем заключения соглашений со следствием натолкнулся на критику, но такая процедура уже существует и применяется, а дальнейшие изменения – требование вступления в ЕС и получения европейских денег.
Принятие закона об изменениях в процедуре освобождения коррупционеров от тюрьмы через соглашения со следствием – это требование международных партнеров
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18 июля Верховная Рада одобрила пока за основу законопроект 11340 о заключении соглашений о признании виновности. Изменения касаются соглашений с лицами, которых «поймали» на коррупции, и преследуют цель подтолкнуть к раскрытию настоящих авторов «схем».

Принятие законопроекта сразу столкнулось с критикой широкой общественности («откуп коррупционеров»). Однако здесь следует заметить несколько нюансов.

Во-первых, процедура освобождения путем заключения сделок уже существует и давно. Например, в октябре 2023 года Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и адвокатом Олегом Горецким, которого вместе с бывшим главой Верховного Суда Всеволодом Князевым подозревали в получении неправомерной выгоды.

Во-вторых, дальнейшие изменения этой процедуры – это требование международных партнеров.

Так, условия предоставления макрофинансовой помощи ЕС, в частности, План в рамках Программы ЕС Ukraine Facility, за выполнение которого Украина получит деньги, предусматривает принятие закона в III кв. 2024 года по усовершенствованию процедуры соглашений со следствием. Об этом «Судебно-юридическая газета» уже неоднократно писала.

Отметим, что в этом плане есть и не менее «интересные» предложения, например отмена сроков досудебного расследования с момента регистрации уголовного производства до сообщения лицу о подозрении. То есть правоохранителям предлагают предоставить возможность «вечно» расследовать определенные дела. Очевидно, что широкой общественности и бизнесу такие идеи тоже могут не понравиться.

Во-вторых, Отчет Еврокомиссии по поводу перспектив вступления Украины в ЕС также содержит требование о законопроекте «с целью совершенствования регулирования соглашений о признании виновности».

«Уголовный процессуальный и Уголовный кодексы необходимо усовершенствовать, чтобы обеспечить большую эффективность и лучшие результаты. Изменения должны быть направлены на недопущение процессуальных проволочек, увеличение сроков досудебного расследования и усовершенствование оснований и порядка заключения соглашений о признании виновности. Правовая база защиты информаторов должна быть завершена и полностью приведена в соответствие с acquis ЕС» - говорится в Отчете Еврокомиссии.

Другой вопрос – это то, как будет выписан этот законопроект. Именно к его редакции и высказали свои замечания Антикоррупционный комитет Верховной Рады и САП.

Как ранее заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, «усовершенствование института соглашений позволит быть более эффективными в расследовании системной коррупции и деятельности организованных преступных групп... Фактически прокурор лишен возможности предложить лицу, если он готов идти на сотрудничество и разоблачать других участников, меньше срок, чем предусмотрено законом, или вообще условный срок».

 

Автор: Наталя Мамченко 

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